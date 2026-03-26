26.03.2026, 15:10
Turcia - România. LOTUL ALES DE MIRCEA LUCESCU
Portari: Ionuț Radu, Marian Aioani și Laurențiu Popescu
Fundași: Andrei Rațiu, Deian Sorescu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Virgil Ghiță, Andrei Coubiș, Nicușor Bancu
Mijlocași: Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Florin Tănase, Ianis Hagi, Dennis Man, Alexandru Dobre, Valentin Mihăilă, Ștefan Baiaram
Atacanți: Daniel Bîrligea, David Miculescu, Marius Coman
Jucătorii rămași în afara lotului pentru acest meci sunt: Cătălin Căbuz, Adrian Rus, Kevin Ciubotaru și Claudiu Petrila.