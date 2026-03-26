Turcia - România. MIRCEA LUCESCU: "Iubesc Turcia, dar trebuie să câştigăm"

"E un joc extrem de important. Vom face tot ce e posibil să merităm această calificare. Mă așteptam să avem mai mulți suporteri, pentru că totuși e un joc de baraj. Aș fi sperat ca cel puțin 30-35% din public să fie din România, pentru că merităm să fim aici, atât noi, cât și Turcia

Iubesc Turcia, mi-a adus multe satisfacții aceasta țară, dar profesia este cu totul altceva. Suntem aici pentru a câștiga acest meci. Turcia are mulți jucători care au debutat cu mine, iar astăzi sunt titulari și sunt bucuros pentru ce au reușit", a spus Mircea Lucescu.