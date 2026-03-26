Turcia-România, meci extrem de important pentru calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din America de Nord, diseară, de la 19:00, LIVE pe observatornews.ro. Dacă trece de Turcia, România va juca împotriva învingătoarei dintre Slovacia şi Kosovo ÎN DIRECT la Antena 1.

de Redactia Observator

la 26.03.2026 13:39
26.03.2026, 15:18

Fanii români cântă "Deşteaptă-te, române" în centrul Istanbulului

Fanii români cântă "Deşteaptă-te, române" în centrul Istanbulului. Suporterii români sunt încrezători că naţionala lui Mircea Lucescu va ieşi învingătoare din partida din această seară.

 

26.03.2026, 15:12

Turcia - România. CEI MAI VALOROŞI JUCĂTORI

România: Radu Drăgușin (Tottenham) - 20 mil. €, Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) - 18 mil. €, Dennis Man (PSV Eindhoven) - 13 mil. €

Turcia: Arda Güler (Real Madrid) - 90 mil. €, Kenan Yıldız (Juventus Torino) - 75 mil. €, Ferdi Kadıoğlu (Brighton) - 30 mil. €, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 26 mil. €, Orkun Kökçü (Beșiktaș) - 25 mil. €, Hakan Çalhanoğlu (Inter Milano) - 22 mil. €, Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahce) - 22 mil. €

 

26.03.2026, 15:10

Turcia - România. LOTUL ALES DE MIRCEA LUCESCU

Portari: Ionuț Radu, Marian Aioani și Laurențiu Popescu

Fundași: Andrei Rațiu, Deian Sorescu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Virgil Ghiță, Andrei Coubiș, Nicușor Bancu

Mijlocași: Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Florin Tănase, Ianis Hagi, Dennis Man, Alexandru Dobre, Valentin Mihăilă, Ștefan Baiaram

Atacanți: Daniel Bîrligea, David Miculescu, Marius Coman

Jucătorii rămași în afara lotului pentru acest meci sunt: Cătălin Căbuz, Adrian Rus, Kevin Ciubotaru și Claudiu Petrila.

26.03.2026, 15:10

Turcia - România. MIRCEA LUCESCU: "Iubesc Turcia, dar trebuie să câştigăm"

"E un joc extrem de important. Vom face tot ce e posibil să merităm această calificare. Mă așteptam să avem mai mulți suporteri, pentru că totuși e un joc de baraj. Aș fi sperat ca cel puțin 30-35% din public să fie din România, pentru că merităm să fim aici, atât noi, cât și Turcia

Iubesc Turcia, mi-a adus multe satisfacții aceasta țară, dar profesia este cu totul altceva. Suntem aici pentru a câștiga acest meci. Turcia are mulți jucători care au debutat cu mine, iar astăzi sunt titulari și sunt bucuros pentru ce au reușit", a spus Mircea Lucescu.

26.03.2026, 15:10

Turcia - România. CE SPUNE VICENZO MONTELLA

"Sunt foarte fericit că mă întâlnesc din nou cu domnul Lucescu, un antrenor pentru care cariera sa vorbește de la sine. Îl respect foarte mult. Se joacă un singur meci, e ca o finală. Trebuie să facem o partidă completă. Trebuie să fim pregătiți și să ne apărăm, să suferim.

O să facem tot ce putem. Știm că și România va face tot ce poate pentru acest meci, dar dacă vom face jocul pe care îl vrem, cred că o să reușim să îl câștigăm", a declarat selecţionerul Turciei la conferinţa de presă premergătoare meciului.

26.03.2026, 15:09

Turcia - România. ECHIPE PROBABILE

Echipa probabilă a Turciei: Cakir - Muldur, Kabak, Bardakci, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu - Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu

Echipa probabilă a României: Radu (Aioani) - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Vl. Dragomir - Man, R. Marin, I. Hagi, Mihăilă - Bîrligea

romania turcia istanbul baraj generatia de suflet mircea lucescu
