Vlad a venit cu cuțitul de la București ca să își omoare tatăl. Noi detalii tulburătoare de la crima din Neamț

Au apărut noi detalii tulburătoare în cazul crimei din Neamț, unde un tânăr student de la ASE și-a premeditat fapta. Vlad a venit cu cuțitul de la București ca să își ucidă tatăl. Totodată, expertiza toxicologică a arătat că suspectul nu se afla sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive în momentul comiterii faptelor. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Pe 1 iunie, tatăl și fiul s-ar fi certat de la București. Ulterior, Vlad s-a urcat în tren spre Neamț chitit să își omoare părintele. A cărat cu el cuțitul cu care mai târziu avea să își măcelărească tatăl chiar în fața mamei sale. Ajuns în dreptul blocului, acesta și-a chemat părintele în scară, unde l-a înjunghiat prima dată.

Ulterior, atacul a continuat și în stradă sub privirile șocate ale martorilor. Vlad și-a lovit cu sete tatăl de mai multe ori, asigurându-se că bărbatul nu mai mișcă. Procurorii au schimbat încadrarea juridică a faptei în omor calificat, comis cu premeditare. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Ce spun procurorii

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La data de 02.06.2026, procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț a extins urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 alin. (2) şi (3) din Codul penal şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin. (1) lit. a) Cod penal, ca urmare a faptului că numitul V.V.D. a comis infracţiunea contra vieţii în public, într-o manieră de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică, provocând o stare de temere, indignare şi revoltă. Totodată, în cursul zilei de 02.06.2026, susnumitul, a transportat cuţitul pe care l-a folosit la comiterea faptei, într-un mijloc de transport în comun, respectiv în trenul cu care s-a deplasat pe ruta Bucureşti-Piatra Neamţ.

Totodată, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei, din infracţiunea de omor (în forma violenţei în familie), faptă prev. și ped. de art. 199 alin. (1) C.pen. raportat la art. 188 alin. (1) C.pen, în infracţiunea de omor calificat (în forma violenţei în familie), faptă prev. și ped. de art. 199 alin. (1)

C.pen. cu trimitere la art. 188 alin. (1) C.pen. raportat la art. 189 alin. (1) lit. a)

C.pen., respectiv omor calificat comis cu premeditare.

Prin ordonanța din data de 02.06.2026, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva lui V.V.D. pentru săvârşirea infracţiunilor de omor calificat (în forma violenţei în familie), faptă prev. și

ped. de art. 199 alin. (1) C.pen. cu trimitere la art. 188 alin. (1) C.pen. raportat la art. 189 alin. (1) lit. a) C.pen., tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 alin. (2) şi (3) din Codul penal şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin. (1) lit. a) Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal şi sesizarea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Neamţ cu propunerea de arestare preventivă.

La data de 02.06.2026, Tribunalul Neamţ a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ şi a dispus arestarea preventivă a numitului V.V.D. pe o perioadă de 30 de zile. În urma efectuării expertizei toxicologice, a rezultat că V.V.D. NU se afla sub influenţa alcoolului ori a substanţelor psihoactive la momentul comiterii faptelor.

Cercetările continuă în cadrul dosarului penal aflat în urmărire penală proprie la procuror. Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.

Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, prevăzută de art.4 Cod de Procedura Penala.