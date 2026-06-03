De frica unei crize, de teama viitorului, românii pun bani deoparte pentru pensie. Interesul pentru pilonul trei a crescut considerabil în ultimul an. Asta în timp ce randamentele la Pilonul II au dublat sumele din cont.

Mihaela Tomescu este specialist în resurse umane. Cotizează de 14 ani la Pilonul II și mai are șase ani până la pensie. A aderat voluntar, pentru că atunci când s-a lansat sistemul avea peste 35 de ani și nu a fost inclusă automat.

"Nu s-a strâns o sumă foarte mare, cred că sunt 30 de mii și ceva, 40 de mii și ceva, nu este o sumă WOW. Am luat în considerare Pilonul 2 ca un surplus la aceste venituri, care știu că nu vor fi așa cum ne așteptăm după o viață de muncă", a mărturisit Mihaela Tomescu.

În medie, românii au cam 12 mii de euro la Pilonul 2.

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Un român care a câștigat salariul mediu și a contribuit lunar, timp de 18 ani, are în cont peste 60.000 de lei. O sumă care s-a dublat în ultimii trei ani. Banii din Pilonul 2 au adus, în medie, un câștig anual de 8,6%, în timp ce prețurile au crescut cu aproximativ 4,8% pe an. Asta înseamnă că economiile românilor au ținut pasul cu scumpirile și chiar le-au depășit.

Cei care pot economisi mai mult se orientează spre Pilonul 3, care oferă o pensie suplimentară. Laurențiu Paraschiv, un tânăr inginer, a strâns deja o sumă consistentă în doar patru ani.

"Am început de la vârsta de 23 de ani. În Pilonul 3 de pensii, 10 mii de euro. Este o investiție sigură, pot să mă bucur de ea la bătrânețe", a spus Laurențiu Paraschiv.

"La nivelul anului trecut, am văzut o creștere a interesului pentru Pilonul 3. Avem undeva la 180 de mii de noi participanți, ceea ce reprezintă 20% din total participanți", a declarat Cristian Pascu, preşedinte APAPR.

De anul trecut, retragerea banilor din Pilonul 2 a fost limitată prin lege, cel mult 30%. Restul banilor se plătesc lunar, pe o perioadă de până la 8 ani.

"Dacă suntem restricționați în a ridica progresiv sume mici, nu știu cum ne va ajuta pe noi cu adevărat. Era ok ca acești bani să fie ai noștri și să putem hotărî ce putem face cu ei", a mai spus Mihaela Tomescu.

"O pensie e un venit regulat pe o perioadă mai lungă. Acesta este scopul sistemului de pensii", consideră Gerke Witteveen, CEO fond de pensii.

"Rezultatele investiționale au adus o acumulare mai mare în fond și deja a devenit un activ important, de luat în seamă. Poate că asta a adus un interes crescut", a precizat Anne-Marie Mancaș, CEO fond de pensii.

Experții spun că viitoarele generații vor trebui să se bazeze mai mult pe economii personale și pensii private pentru a-și menține un nivel de trai rezonabil.

"Presiunea pe sistemul public e enormă. Știu că mulți dintre cei care acum lucrează se gândesc că pensia e departe și e mult până atunci. Nu cred că e bine să fim o povară pentru copii sau să constatăm că nu ne ajung bani nici pentru medicamente", a explicat Cristian Pascu.

În 15 ani, pensia de la stat ar putea acoperi doar 30% din ultimul salariu al unui angajat, potrivit estimărilor.