Nemulțumirile față de legea salarizării se transformă în proteste la nivel național. Astăzi, 15 mii de angajaţi ai sistemului de sănătate ajung în faţa guvernului în semn de nemulţumire faţă de proiect. Magistrații și angajații din Finanțe amenință chiar cu blocarea activității, dacă autoritățile nu ajung la un acord cu cei afectați de măsurile de reducere a veniturilor.

"Suntem epuizaţi emoţional. Încărcătura este foarte mare, cazurile sunt din ce în ce mai grele. Abuzaţi sincer şi nedreptăţiţi în primul rând", a afirmat Crina Stan, DGASPC Arad.

Sunt trăirile sindicaliştilor, care au plecat spre Bucureşti, pentru a participa la protestul împotriva noii legi a salarizării.

"Cândva eram consideraţi eroi, acum suntem aruncaţi la coşul de gunoi. O bătaie de joc privind sporurile acordate pentru sâmbete, duminici, sărbători legale, de Paşte, de Crăciun, îşi lasă familiile acasă pentru un spor de 10%, adică 5 lei la salariu", a declarat Otniel Sandru, lider Sanitas Arad.

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15.000 de sindicalişti Sanitas sunt aşteptaţi în Piaţa Victoriei

La mitingul de astăzi din Piața Victoriei, organizat de Sanitas, sunt așteptate aproximativ 15.000 de persoane.

Nemulţumiri sunt şi în rândul magistraţilor. Judecătorii și grefierii din Alba Iulia au protestat ieri, nemulțumiți de deciziile privind salarizarea din sistemul judiciar.

Şi cei din Mehedinţi protestează. 40 de salariaţi au ieşit în stradă.

"Toate aceste grile şi tot acest proiect de fapt de lege nu a fost niciodată discutat cu nicio categorie profesională", a spus Lucian Perişi, Sindicatul Justiţia Mehedinţi.

La Tribunalul Gorj, grefierii au decis să intre în ședințe doar pentru cauzele urgente.

"Salariile noastre sigur se vor diminua faţă de cele avute în prezent. Şi nu este corect. Într-o ţară nu avem numai demnitari. Pentru ei se găsesc bani, dar pentru alte categorii sociale nu sunt", a afirmat Ion Păun, grefier șef la Tribunalul Gorj.

Angajaţii din Finanţe ameninţă cu blocarea activităţii

Angajații Direcției Județene de Finanțe Gorj spun că modificările le-ar reduce semnificativ veniturile.

"Veniturile noastre vor scădea între 2.000 şi 5.000 de lei actualmente, ceea ce ne nemulumeşte clar. Joi vom bloca toată ţara, va fi o zi fără finanţe în toată ţara", a spus Răzvan Petru, preşedinte Sindicat Finanţe Gorj.

Tensiuni sunt şi în Educaţie. Profesorii spun că noua lege nu respectă promisiunile făcute după greva generală din 2023 şi ameninţă cu proteste.

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, recunoaște că legea salarizării are nevoie de îmbunătățiri și anunță că va continua negocierile cu partenerii sociali după întoarcerea de la Bruxelles. Acolo discută despre înghețarea sau eșalonarea creșterilor salariale pentru demnitari până în 2031, ca urmare a modificării coeficienților de salarizare.

"Nu înţeleg de ce e nevoie să meargă la Bruxelles pentru subiectul acesta. Putem să facem o îngheţare. Comisia Europeană deja a răspuns", a declarat Florin Manole, fost ministru al Muncii.

Legea salarizării este asumată de România prin PNRR și ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Dacă nu este promulgată până pe 31 august, România riscă să piardă peste 700 de milioane de euro.

Alexandra Paraschiv Like Alexandra Paraschiv este în prezent Editor Observator pentru știrile dimineții. A absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe Comunicării și programul de masterat în Jurnalism. ➜

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