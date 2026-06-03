Proteste violente au izbucnit în Southampton, după ce un student de 18 ani, înjunghiat mortal, ar fi fost arestat şi încătuşat de poliţişti în timp ce era grav rănit. Acesta ar fi fost acuzat de atacatorul său că i-ar fi adresat insulte rasiste. Unsprezece poliţişti şi un câine de poliţie au fost răniţi în timpul manifestaţiilor, iar autorităţile au anunţat două arestări.

Imagini care au revoltat UK. Adolescent înjunghiat mortal, încătuşat în timp ce agresorul era lăsat liber - ProfiMedia

Unsprezece poliţişti şi un câine de poliţie au fost răniţi în timpul tulburărilor provocate de cei care susţineau că protestează faţă de uciderea lui Henry Nowak, a declarat şeful poliţiei din Hampshire, acuzându-i pe cei implicaţi că au fost "hotărâţi să provoace teamă şi dezbinare".

Seara începuse relativ paşnic în faţa secţiei centrale de poliţie din Southampton, dar a degenerat când sute de oameni au mărşăluit prin oraş spre cartierul în care a murit Nowak, în vârstă de 18 ani, şi unde locuia ucigaşul său, Vickrum Digwa, scrie The Guardian.

Digwa, 23 de ani, l-a înjunghiat de cinci ori pe Nowak, student la Universitatea din Southampton. Poliţia l-a arestat şi l-a încătuşat pe Nowak după ce Digwa a susţinut că acesta l-ar fi insultat rasist şi l-ar fi agresat, potrivit The New York Post.

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Imaginile revoltătoare surprinse de camerele purtate de poliţişti i-au arătat pe agenţii britanici încătuşându-l pe studentul aflat pe moarte, după ce fusese înjunghiat cu un cuţit ceremonial sikh. Henry Nowak a fost văzut sângerând şi implorându-i pe poliţişti să îl ajute, însă agenţii i-au citit drepturile.

Nowak, în vârstă de 18 ani, le-a spus în repetate rânduri poliţiştilor "Nu pot să respir", după ce a fost înjunghiat cu o lamă de 20 de centimetri, într-un atac neprovocat, în Southampton, Anglia, potrivit autorităţilor.

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Criticii, inclusiv liderul Reform UK, Nigel Farage, au susţinut că acţiunile poliţiştilor au fost determinate de politici woke şi de teama de a fi acuzaţi de rasism, mai degrabă decât de dorinţa de a face dreptate.

După ce Digwa a fost condamnat la închisoare, tatăl lui Nowak, Mark Nowak, a condamnat tratamentul "inuman şi degradant" la care fiul său a fost supus de poliţie, dar a spus: "Nu vrem ca moartea lui să fie folosită pentru a crea şi mai multă divizare, ură sau tensiune. Vrem ca povestea lui să ajute la transformarea străzilor noastre în locuri mai sigure pentru toată lumea".

11 poliţişti şi un câine, răniţi în urma protestelor

Şeful poliţiei din Hampshire, Alexis Boon, a declarat miercuri că 11 poliţişti şi un câine de poliţie au fost răniţi în timp ce îşi făceau datoria "de a proteja comunităţile pe care le servim".

Boon a spus că poliţişti cu experienţă vor rămâne pe străzi pentru a menţine comunitatea în siguranţă în zilele următoare. El a promis că îi va aduce în faţa justiţiei pe cei implicaţi în violenţele de marţi seară şi a precizat că au avut loc două arestări.

John Savage, reprezentant laburist pentru circumscripţia Portswood, a descris violenţele drept "absolut scandaloase". El a spus că acestea au avut loc pe fondul unor proteste împotriva unui hotel din zonă folosit pentru cazarea solicitanţilor de azil.

"Cei mai mulţi oameni sunt foarte supăraţi de ce s-a întâmplat", a spus el. "Le pasă cu adevărat de ce s-a întâmplat în ultimele minute din viaţa unui biet student de 18 ani, dar asta nu justifică un comportament violent, perturbator şi distructiv, aşa cum am văzut aseară. Trebuie să aşteptăm să aflăm ce s-a întâmplat".

Savage a descris Portswood ca pe o zonă progresistă, în care locuiesc mulţi studenţi şi angajaţi ai universităţii. El a spus că, în opinia lui, cei mai mulţi demonstranţi erau din alte părţi ale oraşului şi din alte zone ale ţării.

Oamenii au scandat: "Poliţie rasistă, plecaţi de pe străzile noastre" şi "Să vă fie ruşine". Ei au ţinut steaguri britanice şi pancarte făcute manual, cu mesaje precum "Sângele lui Henry este pe mâinile voastre", "Salvaţi-ne copiii" şi "Închisoare pentru poliţiştii de la faţa locului".