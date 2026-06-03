Astăzi am avut una dintre cele mai încărcate zile de emoție, bucurie, recunoștință și speranță. Pentru că am strâns în brațe copii care nu cu mult timp în urmă sufereau din cauza inimilor lor bolnave și care astăzi s-au jucat și au atras priviri. I-am întâlnit pe ei, pe copii, și pe părinții lor, la reuniunea pe care am organizat-o noi Fundaţia Mereu Aproape şi echipa medicală cu care, de mai bine de trei ani, facem misiuni umanitare cardiopediatrice. Sunt fericită și puteți fi și voi, cei care ați donat și donați prin SMS la 8848 pentru că astăzi avem 81 de inimi vindecate. Iar misiunile merg mai departe. Încă trei copii vor fi operaţi zilele următoare.

"Sunetul unei inimi înesamnă viaţă. Am salvat 81 de inimi. În trei ani, cele 81 de inimi înseamnă 50 de intervenții pe cord deschis și 31 de intervenții cardiovasculare intervenționale. Iris este una dintre aceste inimi mici, până recent suferindă. A fost operată de două. Mama este copleşită de emoţie când se uită în urmă", spune Alessandra Stoicescu.

"La doi ani şi ceva ne-a zis că nu dă semne că gaura să se astupe de la sine şi că deja partea dreaptă a inimii se dilată foarte mult şi punea probleme. Şi a necesitat a doua operaţie aici", povesteşte Alexandra Munteanu, mama lui Iris.

Dar a ajuns unde trebuie, iar acum se bucură de mezina familiei.

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"Dacă au ocazia, cum am avut noi, să ajungă unde trebuie. Dumnezeu face minuni!", a mai spus Alexandra Munteanu, mama lui Iris.

Şi Miruna şi-a început copilărie în spitale, acolo unde a fost operată pe cord. Abia a așteptat să fie bine și să ajungă acasă.

"Când am plecat mi-a plăcut cel mai mult", a declarat Miruna, pacient operat pe inimă.

Acum mai vine doar la controale şi negociază cu medicii dacă va deveni actriţă sau medic.

"Miruna este foarte bine, am fost şi la controlul de după, inima este în parametri, totul este cum ar trebui să fie", spune Ciprian Nuţă, tatăl Mirunei.

Iris și Miruna sunt o parte din copiii care astăzi s-au reîntâlnit cu medicii care i-au salvat. A fost bucurie de ambele părți.

"Te motivează ca medic şi cred că a motivat întreaga echipă", a mărturisit prof. dr. Victor Costache şef secţie chirurgie cardiovasculară, Sanador.

"Noi am depistat problema imediat după ce s-a născut, dar am fost la mai multe spitale şi nu ni s-au dat şanse. Am ajuns foarte greu, pentru că am umblat cu copilul până la un an jumate prin toate spitalele, am luat Bucureştiul la rând, la Iaşi. Mulţumim lui Dumnezeu că duce o viaţă perfect normală", Cornelia Popa, mama lui Matei

Aproape 1500 de copii se nasc anual cu malformaţii cardiace congenitale în România. Doar jumătate ajung la operaţiile necesare în timp util. Pentru că România are doar două centre medicale publice unde se fac operații pe cord copiilor.

Misiunile umanitare organizate la Spitalul Sanador și susținute financiar de Fundația Mereu Aproape contribuie la recuperarea cât mai multor inimi de copii. Pentru că fiecare inimă contează.

"Această chirurgie cardiovasculară este deficitară în România. Când se strâng echipele noastre împreună cu cele de afară şi avem asemenea rezultate când te uiţi la copii, făcându-şi planuri, trăindu-şi copilăria este o mare recompensă pe care ne-o dă Dumnezeu şi medicina. Ţi se umple sufletul de bucurie şi bineînţeles că-ţi doreşti să continui cu şi mai multă înverşunare", explică Doris Andronescu, director general Sanador.

"Vedeţi că aceşti copii odată ce sunt bine operaţi şi trataţi şi urmăriţi apoi de colegii cardiologi sunt nişte copii normali. Vor avea grijă de noi şi vor dezvolta această ţară pe viitor", prof. dr. Victor Costache şef secţie chirurgie cardiovasculară, Sanador.

"Asta este normalitate şi asta e sentimentul meu plăcut pe care-l am că aducem normalitatea în România prin stilul acesta de muncă", Florin Ionescu, medic cardiologie pediatrică, Sanador.

"Ce poate fi mai preţios decât că astăzi ne putem juca în voie la această măsuţă, ei pot alerga, ei pot să facă tot ce îşi doresc şi ştii ce? Ei pot să viseze.

Mulţumesc tuturor celor care au donat, ei sunt cei care au făcut asta posibil. Sunt 81 de inimi pe care până în acest moment le-am vindecat prin mâinile de aur ale medicilor.

Misiunile cardiopediatrice nu se opresc. Trei copii cu malformaţii grave vor fi operaţi zilele acestea pe cord deschis. Pentru că fiecare inimă contează", a declarat Alessandra Stoicescu, preşedintele Fundaţiei Mereu Aproape.

Misiunile cardiopediatrice nu se opresc. Trei copii cu malformaţii grave vor