Nicolae Stanciu: "Nu cred că ne-am ridicat la nivelul meciului. Mai multe nu sunt de spus"

Mijlocaşul Nicolae Stanciu a declarat, joi seară, că naţionala României nu s-a ridicat la nivelul aşteptat în meciul cu Turcia, scor 0-1, din barajul de calificare pentru Cupa Mondială.

de Redactia Observator

la 26.03.2026 , 22:17
"S-a pierdut calificarea. Mai multe nu am ce să spun. E destul de greu pentru oricine să privească un meci de pe margine, am avut emoţii mai mari decât cei din teren. Ştiam că vom avea un meci dificil. Nu cred că ne-am ridicat la nivelul meciului, turcii au fost mai buni ca noi, mai multe nu sunt de spus. Din păcate am pierdut, ne pare rău pentru noi, pentru ţara noastră, mai trece un Mondial şi România nu e acolo. Au fost multe puncte care s-au pierdut, per total am mai avut o şansă acum, nu am fructificat-o, nu are rost să mai vorbesc de campania de calificare", a declarat Stanciu la Digisport. 

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final. Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.

