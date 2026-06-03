Meteorologii anunţă instabilitate atmosferică accentuată, până joi seară, în mai multe regiuni ale ţării, fiind emise două avertizări cod galben. Se anunţă cantităţi însemnate de precipitaţii, rafale de vânt şi descărcări electrice.

Alertă meteo în mai multe judeţe: Sunt anunţate furtuni puternice. Cum va fi vremea în Capitală - Shutterstock

Potrivit ANM, în intervalul 3 iunie, ora 20 – 4 iunie, ora 10, este cod galben în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Dolj şi sudul judeţului Hunedoara.

"Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) şi căderi de grindină de mici şi posibil medii dimensiuni", a transmis, miercuri, ANM.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp.

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Ulterior, în intervalul 4 iunie, ora 12 – 4 iunie, ora 23, va fi cod galben în cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei şi sud-vestul Moldovei.

"În cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei şi în sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni", arată meteorologii.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în restul ţării.

Cum va fi vremea în Bucureşti

Până joi, cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârşitul intervalului. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimă va fi de 14...16 grade.

Vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate şi vor fi averse (15...20 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (viteze de 50...70 km/h) şi posibil grindină. Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade.

"În intervalul 04 iunie, ora 12 - 04 iunie, ora 23, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare un mesaj de atenţionare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică accentuată şi cantităţi de apă însemnate", a transmis ANM.