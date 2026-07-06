Răzvan Lucescu a semnat cu Al-Sadd FC, campioana Qatarului

Tehnicianul român Răzvan Lucescu a semnat duminică un contract pe două sezoane cu formaţia qatareză AL Sadd FC.

Răzvan Lucescu a semnat cu AL Sadd FC - AL Sadd FC - Facebook

"Răzvan Lucescu este noul antrenor al lui Al Sadd, după ce a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane", a scris gruparea campioană a Qatarului, pe pagina oficială.

Răzvan Lucescu îl va înlocui la Al-Sadd pe italianul Roberto Mancini.

Conform presei din Golf, salariul anual al lui Lucescu Jr va fi de 3,5 milioane de euro pe sezon, dar el poate creşte în cazul atingerii unor obiective.