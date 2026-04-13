Scenariul pregătit de FIFA, în cazul în care Iran se retrage de la Cupa Mondială

Între 11 iunie şi 19 iulie, în America de Nord (Statele Unite ale Americii, Canada, Mexic) se dispută a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Naţionala de fotbal a Iranului s-ar putea retrage de la Cupa Mondială 2026

Se cunosc, deja, cele 48 de echipe calificate la turneul final, dar situaţia naţionalei Iranului este încă neclară. Deşi a obţinut dreptul de a participa la turneul final, naţionala Iranului s-ar putea retrage din competiţie, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Oficialii iranieni nu iau în calcul posibilitatea de a juca cele trei meciuri de la turneul final în Statele Unite ale Americii. Au solicitat la FIFA mutarea în Mexic a meciurilor cu Noua Zeelandă (16 iunie, ora 04.00), Belgia (21 iunie, ora 22.00) şi Egipt (27 iunie, ora 06.00), dar solicitarea lor a fost respinsă de FIFA.

Deşi oficialii iranieni au primit asigurări din partea şefilor FIFA că măsurile de securitate vor fi corespunzătoare, astfel încât iranienii să poată pregăti în linişte participarea la turneul final, există informaţii care arată că este foarte probabil ca iranienii să se retragă din competiţie.

În aceste condiţii, scenariul în baza căruia lucrează şefii FIFA prevede organizarea unui play-off fulger, semifinale plus finală, pentru stabilirea echipei care să preia locul Iranului de la turneul final.

Cel mai probabil, cele patru participante la play-off ar urma să fie două echipe din Europa şi două din Asia. Vorbim despre echipele care au clasamanet FIFA bun, dar nu au prins bilete la turneul final.

La momentul actual, pare un scenariu care ar favoriza naţionala de fotbal a Italiei, locul 12 în clasamentul FIFA. Alte posibile participante la play-off ar putea fi Danemarca (locul 20 mondial), Emiratele Arabe Unite (locul 68 mondial) şi Oman (locul 79 mondial).

