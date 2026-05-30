A început minivacanța de Rusalii, iar cei mai mulți aleg să o petreacă în zone turistice sau în natură. Însă, o vacanță reușită este, înainte de toate, una în siguranță. Astfel, autoritățile vin cu o serie de recomandări.

Autorităţile cer să respectăm câteva măsuri de prevenire esențiale, și anume, dacă alegem să mergem la grătar, focul trebuie aprins doar în locurile permise, la distanțe sigure față de construcții păduri sau culturi agricole. Acesta trebuie supravegheat permanent, iar la plecare stins complet. De asemenea, pompierii avertizează să nu facem focul dacă bate vântul.

Mai mult, dacă vremea permite și scăldatul, trebuie să avem grijă și să alegem doar locurile special amenajate și supravegheate, să mergem însoțiți la scăldat și să nu intrăm în apă pe timp de noapte. Copiii trebuie supravegheați și în apă și în apropierea acesteia.

Dacă alegem să plecăm în drumeții, jandarmii ne recomandă să parcurgem doar traseele marcate. Trebuie să avem echipament adecvat și înainte să ne interesăm despre starea vremii. Totodată, cei care aleg să meargă la biserică sunt sfătuiți să nu blocheze căile de acces și să fie atenți la lumânările aprinse.

Angela Bertea

