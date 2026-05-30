Video Ce să nu faci în minivacanţa de Rusalii. Recomandări pentru cei care merg la grătare, scăldat sau în drumeţii

A început minivacanța de Rusalii, iar cei mai mulți aleg să o petreacă în zone turistice sau în natură. Însă, o vacanță reușită este, înainte de toate, una în siguranță. Astfel, autoritățile vin cu o serie de recomandări.

de Angela Bertea

la 30.05.2026 , 10:19
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Autorităţile cer să respectăm câteva măsuri de prevenire esențiale, și anume, dacă alegem să mergem la grătar, focul trebuie aprins doar în locurile permise, la distanțe sigure față de construcții păduri sau culturi agricole. Acesta trebuie supravegheat permanent, iar la plecare stins complet. De asemenea, pompierii avertizează să nu facem focul dacă bate vântul. 

Mai mult, dacă vremea permite și scăldatul, trebuie să avem grijă și să alegem doar locurile special amenajate și supravegheate, să mergem însoțiți la scăldat și să nu intrăm în apă pe timp de noapte. Copiii trebuie supravegheați și în apă și în apropierea acesteia.

Dacă alegem să plecăm în drumeții, jandarmii ne recomandă să parcurgem doar traseele marcate. Trebuie să avem echipament adecvat și înainte să ne interesăm despre starea vremii. Totodată, cei care aleg să meargă la biserică sunt sfătuiți să nu blocheze căile de acces și să fie atenți la lumânările aprinse.

Articolul continuă după reclamă
Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

minivacanta rusalii sarbatoare concediu turisti gratar drumetii
Înapoi la Homepage
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România. Averea strânsă din tenis
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România. Averea strânsă din tenis
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă temeţi de un nou incident cu dronă în România?
Observator » Evenimente » Ce să nu faci în minivacanţa de Rusalii. Recomandări pentru cei care merg la grătare, scăldat sau în drumeţii
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.