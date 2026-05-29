Prima reacţie a lui Putin după prăbuşirea dronei la Galaţi: "Să ne trimită rămăşiţele şi vom face o anchetă"

Rusia este dispusă să desfășoare o "anchetă obiectivă" privind prăbușirea dronei pe teritoriul României, însă doar în condițiile în care va primi date concrete sau rămășițele aparatului, a declarat președintele Vladimir Putin, potrivit TASS.

"Dacă Rusiei i se oferă date obiective despre prăbușirea dronei din România, Rusia va desfășura o anchetă obiectivă. Poate părea ciudat, dar tocmai am aflat înainte să intru în această cameră că s-a întâmplat ceva legat de ceea ce se presupunea că era drona noastră. Dacă ați fi atât de amabil să-mi repetați din nou, v-aș fi foarte recunoscător. Nu glumesc, nu sunt ironic și aș comenta așa", a declarat Vladimir Putin.

"Să ne trimită rămăşiţele dronei și vom face o anchetă obiectivă. Și abia atunci vom evalua ce s-a întâmplat", a subliniat Vladimir Putin.

Oficialul rus a adăugat că Moscova va putea oferi o evaluare doar după analizarea acestor elemente.

Declarațiile vin în contextul în care Ministerul Afacerilor Externe de la București a convocat ambasadorul Federației Ruse, după incidentul din dimineața zilei de 29 mai 2026, când o dronă ar fi pătruns în spațiul aerian al României și s-a prăbușit în zona municipiului Galați, provocând răniți și pagube materiale.

MAE a condamnat ferm incidentul, pe care îl califică drept o încălcare gravă a spațiului aerian național, subliniind că responsabilitatea aparține exclusiv Federației Ruse. Totodată, partea română a transmis că astfel de incidente pun în pericol direct siguranța cetățenilor și securitatea regională, în contextul războiului din Ucraina.

În cadrul convocării, autoritățile române au notificat și decizia de a declara consulul general al Rusiei la Constanța persona non grata, cu obligația de a părăsi țara în termen de 72 de ore, precum și închiderea Consulatului General al Federației Ruse din oraș.

România a anunțat că va continua coordonarea cu partenerii din NATO și Uniunea Europeană și că va lua toate măsurile necesare pentru protejarea securității naționale.

Denisa Vladislav

