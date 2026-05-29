O tânără mamă din Bacău şi-a găsit aseară sfârşitul chiar sub ochii copilului de cinci ani. A fost ucisă de tatăl băiatului, din gelozie, după ameninţări repetate. Deşi în gospodărie erau în momentul crimei şi rudele bărbatului, doar copilul a sărit în ajutorul mamei. După ce a realizat ce a făcut, individul a fugit. A fost găsit câteva ore mai târziu ascuns în apropierea casei.

Florentina şi Daniel nu erau căsătoriţi, dar locuiau împreună, alături de fiul lor de 5 ani. În casă mai erau mama şi fratele bărbatului. Scandalul ar fi pornit aseară, ca de fiecare dată, din cauza geloziei. Daniel suspecta că tânăra îl înşeală aşa că, alimentat de alcool, a atacat-o chiar sub ochii copilului.

"Am venit înspre ei să văd care e treaba şi când am venit la uşă băieţelul mi-a sărit în braţe, "bunică, bunică hai că tati cu mami se ceartă". Şi atunci a prins-o pe ea aşa, ea a vrut să fugă, a scăpat din mână băiatului şi a fugit la mine aşa. A fugit şi el după ea", a povestit mama criminalului.

Florentina, ucisă cu un cuţit de bucătărie în faţa copilului de 5 ani

Florentina a fost ucisă cu un cuţit de bucătărie. Martor la crimă, băieţelul a încercat să-şi ajute mama. Din păcate, nu a mai avut cum.

Mama criminalului: Noi pregăteam masa împreună cu nora mea şi pregăteam afară în aer liber. Probabil că a fost acolo, că eu nu l-am văzut în mâna lui.

Reporter: Copilul era de faţă? A văzut tot ce s-a întâmplat?

Mama criminalului: Da. A adus şi apă ca să-i dea o gură, dar nu mai era la ce.

După ce a realizat ce a făcut, criminalul a fugit. Chiar fratele lui a sunat la 112.

"Victima a fost găsită în curtea casei. Prezenta semne clinice de moarte definitivă şi plăgi multiple înjunghiate la nivelul abdomenului şi a membrului superior stâng", a declarat Aura Creţu, manager SAJ Bacău.

Bărbatul a fost găsit în mijlocul nopţii, în podul unei construcții din apropierea casei. A fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi, probabil, arestat.

Familia Florentinei spune că bărbatul o ameninţa de mai mult timp

Familia Florentinei spune că Daniel era violent mereu şi chiar spusese că o va ucide pe mama copilului său.

Mama victimei: O amenința, gelozie. El tot îmi omoară copilul.

Reporter: L-aţi mai reclamat la poliție?

Mama victimei: Da, am fost și bătută de el.

"Persoana care a omorât-o m-a sunat și mi-a zis vino şi ia-o, spală-te cu ea pe cap. Când am ajuns la vale era prea târziu, era moartă", a spus fratele victimei.

O echipă DGASPC a intervenit pentru a se asigura că fiul celor doi primeşte ajutorul necesar. El rămâne deocamdată în grija bunicii materne.

