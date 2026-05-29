Două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române, în contextul prăbuşirii dronei la Galaţi, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN).

MApN precizează că două avioane F-16 au avut autorizare să doboare drona, dar nu au făcut-o

„Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei”, a informat MApN, într-un comunicat de presă. Cu toate acestea, ţinta nu a fost doborâtă.

O dronă a intrat în spațiul aerian al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galați, și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, impactul fiind urmat de un incendiu.

La fața locului acționează echipe specializate din IGSU și alte structuri din MAI, din Serviciul Român de Informații și din Poliția Română.

Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian al României. Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, la ora 01.19, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației. În acest context, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru județele Tulcea, Galați și Brăila.

