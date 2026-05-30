Sighișoara a devenit, pentru cinci zile, capitala distracției medievale din Transilvania. A început "Carnaval în cetate", festivalul care aduce concerte, parade, dansatori stradali și mii de turiști în inima cetății medievale. Organizatorii au pregătit și o surpriză pentru participanți: peste două mii de măști gratuite, pentru ca fiecare vizitator să intre în spiritul carnavalului.

Străzile înguste ale Cetății Medievale din Sighișoara au prins viață odată cu parada care a deschis oficial "Carnaval în cetate". Dansatori, artiști stradali, personaje spectaculoase și sute de turiști au transformat centrul istoric într-un adevărat carnaval al culorilor.

Timp de cinci zile, cetatea găzduiește concerte, spectacole de magie, animație stradală și activități pentru toate vârstele. Organizatorii spun că ediția din acest an pune accent pe experiența publicului.

”Evenimentul începe în fiecare zi de la ora 11 şi ţine până la ora 22 când se termină cu concerte live. Avem o zonă de food court, avem o zonă de kids land, avem o zonă de spectacole live, avem animatori stradali. Ce nu ar trebui să rateze din punctul meu de vedere sunt animatorii stradali care sunt cu totul speciali şi concertele live”, spune Dmitrii Todorică, organizator.

Printre cei veniți la festival sunt și numeroși turiști străini, impresionați atât de atmosfera de carnaval, cât și de farmecul medieval al orașului.

”Îmi place toată ţara, oamenii sunt foarte drăguţi, ţara e foarte frumoasă”.

”Este prima oară când vin aici (n.r. - la Sighișoara), azi am ajuns aici. Foarte, foarte bună impresie”.

”Cred că este un loc foarte frumos. Pentru mine este cel mai frumos (n.r. - loc) din România”, spun turiștii.

Artiștii care animă străzile spun că Sighișoara are un farmec aparte față de alte orașe în care au performat.

”Sighişoara este un loc magic, pot spune că aici atmosfera este mereu primitoare. Sincer vă spun că la fiecare eveniment la care venim ne simţim ca la a doua noastră casă”, spune Luca, dansator stradal.

”Este un loc magic şi o să te simţi ca acasă şi o să ai o experienţă de neuitat”, spune Adrian, dansator stradal.

Unul dintre cele mai apreciate personaje ale cetății este și Dorin Stanciu, toboșarul oficial al Sighișoarei de două decenii.

”Trebuie să fii pozitiv, trebuie să dai viaţă, trebuie să încânţi pe toţi turiştii care vizitează din toată lumea. Din Singapore, din Japonia, din China, din Spania foarte mulţi”, spune Dorin Stanciu, toboșar.

Pentru a amplifica atmosfera de carnaval, organizatorii au împărțit gratuit peste două mii de măști. Vor ca în acest mod, cu ajutorul publicului, să transforme cetatea într-un adevărat spectacol de culoare, voie bună, dar şi de mister.

Festivalul "Carnaval în cetate" continuă până pe 1 iunie, iar accesul la toate evenimentele este gratuit.

