Cum va fi vremea în iunie 2026. ANM anunţă ploi, vijelii și grindină. Zonele vizate de fenomenele extreme

Luna iunie 2026 aduce temperaturi ușor mai ridicate decât cele obișnuite în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei pe patru săptămâni publicate de Administrația Națională de Meteorologie. Precipitațiile vor fi în general apropiate de normal, însă vor exista perioade și regiuni în care se vor înregistra excedente sau deficite de ploi. Astfel, începutul verii se anunță mai cald decât în mod obișnuit în majoritatea regiunilor României.

Începutul verii aduce temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, dar și episoade frecvente de instabilitate atmosferică. Potrivit estimărilor ANM pentru perioada 1-29 iunie, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit, cu maxime care vor ajunge local la peste 30 de grade, în special în sud-vestul țării. Totodată, luna iunie se anunță capricioasă, cu ploi, vijelii, descărcări electrice și grindină în mai multe regiuni.

Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

La începutul săptămânii viitoare, un front atmosferic bogat în umiditate va traversa România și va aduce o creștere a instabilității atmosferice. Aversele torențiale și furtunile sunt așteptate mai întâi în centrul, nordul și vestul țării, urmând să se extindă apoi și în jumătatea estică. În zonele afectate, cantitățile de precipitații pot fi însemnate, iar grindina și intensificările temporare ale vântului vor însoți local episoadele de vreme severă.

Conform prognozei ANM, prima săptămână din iunie va aduce precipitații peste normal în nord-vest, local în centru, sud-est și la munte. Ulterior, vremea va rămâne instabilă în multe regiuni, chiar dacă temperaturile se vor menține ușor peste mediile climatologice ale perioadei.

Vreme capricioasă în mai multe zone din țară

Cele mai ridicate valori termice sunt estimate în sud-vestul țării, în timp ce cele mai frecvente episoade de ploi și furtuni sunt așteptate în nord-vest, centru și în zonele montane.

Meteorologii estimează că instabilitatea atmosferică se va menține pe parcursul lunii iunie, cu alternanțe între perioade foarte calde și episoade de vreme severă, caracterizate prin vijelii, grindină și ploi torențiale. Astfel, începutul verii va fi marcat de contraste puternice între temperaturile ridicate și fenomenele specifice sezonului furtunilor.

