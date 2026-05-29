Putin este la curent cu drona care a lovit blocul din Galaţi: "Ce credeți? Că i-am ascuns?"

Președintele Rusiei este la curent cu incidentul cu drona din România, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. În paralel, Ministerul rus de Externe a amenințat România cu represalii după ce președintele Nicușor Dan a transmis că, în urma prăbușirii dronei rusești într-un bloc din Galați, consulul general al Rusiei la Constanța va fi declarat persona non grata, iar consulatul va fi închis.

"Ce credeți? Că i-am ascuns?", a reacționat Dmitri Peskov, întrebat dacă președintele rus este la curent cu situația din România. Peskov le-a spus jurnaliștilor că Putin se află în prezent la Astana și este concentrat în totalitate asupra relațiilor ruso-kazahe. "Ceea ce s-a întâmplat acolo (în România) nu are nicio legătură", a precizat oficialul de la Kremlin, refuzând să detalieze despre incident.

În paralel, fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, a comentat despre situația din România: "Trebuie stabilit cui aparține drona care s-a prăbușit peste clădirea din România, însă statelor UE le-ar fi mai bine să "tacă" pe această temă, deoarece sunt participante directe la războiul împotriva Rusiei", a declarat Medvedev.

Amintim că CSAT s-a reunit după ce o dronă rusească cu încărcătură explozibilă a căzut pe un bloc de locuinţe din Galaţi la aproximativ 14 km de granița ucraineană. O mamă şi fiul ei de 14 ani au fost răniţi iar aproape 70 de oameni au fost evacuaţi în toiul nopţii.

După ședința CSAT, președintele Nicușor Dan a anunţat răspunsul României la incidentul de la Galați: închiderea consulatului rusesc de la Constanța și declararea consulului persona non-grata. Şeful statului a spus că responsabilitatea aparţine Rusiei, fără a sublinia dacă autoritățile române consideră că drona a fost trimisă intenționat sau nu spre România.

MApN a precizat vineri dimineaţă că drona prăbușită în blocul din Galați este de tip Geran-2 (Shahed) și că întreaga încărcătură explozivă a aparatului de provenienţă rusească a detonat la impact. Și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis într-un mesaj că drona ajunsă în România era "practic o dronă de tip Shahed".

