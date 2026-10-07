Telenovela Cristiano Ronaldo, aproape de final: "Consecințele gestului meu trebuie evaluate și sancționate"

Primele patru etape din noua ediţie UEFA Nations League au fost dominate de scandalul în care a fost implicat superstarul Cristiano Ronaldo la naţionala de fotbal a Portugaliei.

Utilizat 67 de minute în meciul cu Ţara Galilor de pe teren propriu, câştigat de Portugalia, scor 1-0, Cristiano Ronaldo a fost uitat pe banca de rezerve la partida cu Norvegia din deplasare, 2-1, şi a ratat următoarele două meciuri ale Portugaliei, pentru că a plecat din cantonament.

Lui Cristiano Ronaldo nu i-a priit că a fost pus să se încălzească 30 de minute la meciul cu Norvegia, fără să joace, şi s-a simţit trădat de către selecţionerul Jorge Jesus.

Dacă tehnicianul consideră că totul a fost o neînţelegere, Cristiano Ronaldo a pus punctul pe "i", prin intermediul unei scrisori publice, şi chiar a ţinut să precizeze că se aşteaptă să fie sancţionat pentru plecarea din cantonamentul naţionalei, mai ales că "nu sunt un jucător oarecare, sunt căpitanul echipei. Consecințele gestului meu trebuie evaluate și sancționate, nu trebuie să existe circumstanţe atenuante".

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Cristiano Ronaldo a evidenţiat mai multe momente în care Jorge Jesus nu şi-ar fi ţinut cuvântul faţă de el, dar, în cele din urmă, a lăsat să se înţeleagă că şi-ar dori să mai joace pentru naţionala Portugaliei, precizând că "dacă voi fi bine din punct de vedere fizic, dacă voi juca la clubul meu și, sper, voi marca goluri, după ce îmi voi ispăși suspendarea care îmi va fi aplicată, voi fi disponibil, așa cum am fost întotdeauna până astăzi, pentru a concura și a câștiga pentru echipa noastră națională".