José Rico, primarul localității Yanguas, a prezentat planul prin care încearcă să atragă noi locuitori în sat. Localitatea, care are doar 50 de locuitori în lunile de iarnă, încearcă să combată izolarea prin renovarea clădirilor vechi și oferirea unor locuințe cu chirii accesibile. Primăria pune la dispoziție aproximativ 12 locuințe pentru a atrage familii și a opri depopularea satului.

Primarul a explicat cum funcționează programul de locuințe administrat de autoritățile locale: "Am început să renovăm casele vechi și avem zece sau douăsprezece locuințe care aparțin primăriei. Cu chirii cuprinse între 100 și 200 de euro, poți atrage o familie și îi poți oferi o locuință decentă, cu un consum redus de apă".

Această inițiativă a avut un rol important în menținerea serviciilor esențiale din sat, în special a școlii. După ce a fost închisă timp de 33 de ani din cauza lipsei copiilor, școala a fost redeschisă în 2002, iar în prezent are un profesor care se ocupă de aproximativ zece elevi.

Locuințele ieftine nu sunt suficiente pentru a atrage oamenii la sat

Primarul a subliniat că locuințele ieftine nu sunt suficiente pentru a atrage oameni în mediul rural. Este nevoie și de locuri de muncă, potrivit ElEspanol.

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"Am ajutat 10 sau 12 familii să se angajeze la Tragsa, unde se ocupă de tăierea pinilor sau de curățarea pădurilor. E adevărat, salariile nu sunt de 3.000 de euro, dar, la o chirie atât de mică, poți trăi bine", a explicat acesta.

José Rico a precizat că există oportunități de angajare și în construcții sau în domeniul renovărilor.

"Oricine vrea să lucreze în construcții are de muncă aici, garantat. Dar trebuie să muncească serios. Nu poți veni aici doar pentru peisaje, fără să fii dispus să lucrezi", a spus primarul.

Pe lângă activitățile forestiere și lucrările în construcții, economia localității Yanguas se bazează și pe contractele temporare oferite de asociația locală a comunelor, precum și pe turism și industria ospitalității.

Includerea satului în rețeaua "Cele mai frumoase sate din Spania" a dus la creșterea numărului de turiști. Acest lucru a ajutat afacerile locale, de la baruri și pensiuni rurale până la hostelul administrat de primărie.

Rico a ținut să clarifice și o serie de informații false care circulă pe internet.

"Există campanii în care se spune că primești 50.000 de euro dacă te muți aici, dar este o minciună. Nu poți să îi păcălești pe oameni, pentru că, dacă vin fără intenția de a munci, apar probleme", a explicat primarul, referindu-se la zvonurile potrivit cărora oamenii ar primi sume foarte mari de bani pentru a se muta în zonele rurale.

Cum încearcă autoritățile să readucă la viață satul

Modelul pus în aplicare în Yanguas a atras noi locuitori, inclusiv persoane din Ecuador, Maroc și România, dar și pensionari.

Creșterea treptată a populației ajută la revitalizarea comunității, fără să afecteze patrimoniul arhitectural și istoric al localității, care este protejată și are statutul de sit de interes cultural.

Primarul a subliniat că este nevoie de măsuri și angajamente pe termen lung, astfel încât ajutoarele publice să aibă efecte în timp asupra comunităților rurale.

Oferirea unor locuințe accesibile și a unor locuri de muncă reprezintă cea mai corectă și eficientă soluție pentru ca aceste sate să continue să existe și să se dezvolte.