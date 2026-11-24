La doi ani de la primul tur din alegerile prezidenţiale câştigat de Călin Georgescu, dar anulat de Curtea Constituţională, partidul lui George Simion a prezentat un aşa-zis raport despre acel eveniment care a dezbinat România. Preşedintele Nicuşor Dan, care a promis un raport în acest caz, care nu a mai apărut, susţine că documentul AUR nu aduce nimic nou şi combate acuzaţiile că scrutinul a fost anulat ilegal.

"Atâta există. Tot ce e în acest raport, atâta e.", a declarat George Simion, președinte AUR.

"Acest raport nu aduce nimic nou.", a declarat Nicușor Dan.

Raportul redactat de AUR are peste 400 de pagini și prezintă viziunea partidului despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, atunci când Călin Georgescu și Elena Lasconi au ajuns în finala prezidențială. Președintele Nicușor Dan a promis un raport oficial din partea Statului, dar acest document care ar trebui să conțină informații clasificate și rapoarte ale Serviciilor secrete - întârzie să apară.

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Raportul AUR aparține deputatei Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor din Camera Deputaților. Autoarea susține că alegerile au fost anulate fără suficiente dovezi și fără ca legea să permită Curții Constituționale să ia o asemenea decizie prin autosesizare. Documentul ridică întrebări și despre felul în care au fost strânse și prezentate informații despre presupusa implicare a Rusiei în alegeri. Președintele Nicușor Dan o contrazice.

"Deci a fost decizia bună luată acum doi ani? Evident, asta spune comunicatul pe care l-am dat.", a explicat Nicușor Dan.

Într-un comunicat oficial, Nicușor Dan enumeră motivele anulării alegerilor. Călin Georgescu, candidat cvasi-necunoscut, a beneficiat de o expunere masivă în mediul online prin manipularea algoritmilor de pe rețelele sociale prin finanțări netransparente. Candidatul declarase că nu a cheltuit niciun leu în campania electorală, în ciuda unei expuneri fără precedent pe TikTok și alte rețele sociale.

"Cred că există o majoritate a cetățenilor români care în final s-au prins că împăratul este gol, n-au nicio dovadă, de asta nu prezintă nimic.", a declarat George Simion, președinte AUR.

În așa-zisul raport prezentat de AUR există și un răspuns de la Ambasada Rusiei la București, care susține că Moscova nu s-a implicat în alegerile de la noi, cum au anunțat serviciile secrete. Elena Lasconi, care s-a clasat pe locul doi la alegerile din 2024, pretinde și ea că scrutinul a fost anulat ilegal.

"Vorbim de cea mai mizerabilă și dură lovitură dată democrației. Am certitudinea că la Cotroceni e omul sistemului și nu vom afla adevărul.", a declarat Elena Lasconi, fost candidat USR.

Președintele a admis că "probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul hotărârii. Însă nu exista timpul fizic pentru o verificare completă", iar "verificările ulterioare au demonstrat că indiciile se susțin". Lipsa raportului oficial, promis de Nicușor Dan, i-a permis lui George Simion să dea o lovitură de imagine, susțin analiștii politici.

"Absența unui raport convingător din partea Statului, fie a Parlamentului, fie a președintelui care tot amână prezentarea unui astfel de raport, face ca spațiul public să fie dominat de materialele care apar din partea celorlalți actori, în cazul acesta AUR, care reușește să se pună pe agendă cu propria interpretare a evenimentelor și astfel să domine discuția publică.", explică Marius Ghincea, analist politic.

Documentul AUR, care nu stabilește vinovății penale și nu poate anula sau modifica decizia CCR, citează inclusiv un interviu realizat de Observator cu ambasadorul Franței în România.

"Nu a existat nicio intervenție a Ambasadei (Franței, n.r.). Absolut niciuna. Nu am nicio putere asupra Curții Constituționale din România, nu am nicio putere asupra instituțiilor române.", a declarat Nicolas Warnery, ambasadorul Republicii Franceze în România.

George Simion este citat joi ca suspect la Parchetul General, după ce a spus că membrii Biroului Electoral Central trebuie "jupuiți în piața publică".

Răspunsul Ambasadei ruse