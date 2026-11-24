Cinci milioane de pensionari primesc noi promisiuni de la Guvern. Veniturile lor vor creşte de la anul, în ritm cu inflaţia. Adică, cu 7,3 la sută. Deşi situaţia fiscal-bugetară a ţării nu permite noi majorări, ministrul Muncii este convins că se vor găsi soluţii şi banii pentru creşterea veniturilor pentru seniori.

Majorarea pensiilor din 2027 ar trebui să ţină cont de rata inflaţiei şi de evoluţia salariului mediu brut, pe lângă alţi indicatori economici.

"7,3% era evaluarea la nivelul lunii octombrie. În funcţie de cum vor evolua lucrurile o să putem să vă dăm o cifră exactă.", a declarat Florin Manole, ministrul Muncii.

În scenariul în care pensiile vor creşte cu 7,3% pensia minimă va fi mai mare cu 94 de lei. Cea de 2.000 de lei va creşte cu 146 de lei, iar una de 5.000 de lei, de pildă, va fi mai mare cu 365 de lei. Există, însă, o problemă. Pentru a putea fi făcute aceste majorări, Guvernul trebuie să facă o derogare de la legea responsabilităţii fiscale, pentru că datoria publică a României depăşeşte, în momentul de faţă, 60% din produsul intern brut.

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"Legea asta n-a fost respectată niciodată. Toate 160 de modificări fiscale ale Codului Fiscal - legi- au fost date prin derogare de la articolul 4.", a explicat Gabriel Biriş, consultant fiscal.

Nu se ştie încă de unde se vor lua bani pentru majorările promise. Ministrul de Finanţe spune că subiectul va fi discutat şi cu reprezentanţii Comisiei Europene.

"Datoria publică a crescut peste 60%, deci practic ne raportăm la alte tipuri de constrângeri.", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Oricum ar fi, pensionarii vor primi mai mulţi bani în 2027, promite ministrul Muncii.

"Decizia mea ca ministru al Muncii este să fac orice economie posibilă, astfel încât să reuşim să susţinem efortul de indexare a pensiilor.", a adăugat Florin Manole, ministrul Muncii.

"Gaura la TVA e 50 de miliarde de lei. Ştim cum se rezolvă, nu vrea nimeni să o rezolve. Trebuie ţinut cont că mai avem şi cheltuieli de apărare, mai avem şi dispariţia PNRR-ului care a ajutat bugetul pe 2026.", a explicat Gabriel Biriş, consultant fiscal.

Aşa cum pensionarii au procedat deja în ultimul an.

"Cât pot să capăt la 2.000 de lei cu 7%? 140 de lei? Ce iei de 140 de lei?", spune o persoană.

Pensionar: Nu e îndeajuns. Nu e suficient.

Reporter: Ce pensie aveţi?

Pensionar: 2.500. După 40 de ani de serviciu.

Dacă pensiile vor creşte cu 7,3%, impactul bugetar ar ajunge la aproape 10 miliarde de lei, potrivit calculelor oficiale. Cheltuielile guvernamentale sunt deja cu 17 mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.