Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anunţat că va face publică marţi decizia sa privind identitatea câştigătoarei ultimei finale a Cupei Africii pe Naţiuni, dintre Maroc şi Senegal, la mai bine de zece luni de la disputarea acelui meci, care a avut loc pe 18 ianuarie 2026.

Maroc sau Senegal? Când va anunța TAS câștigătoarea Cupei Africii pe Națiuni 2025 - TotalEnergies Africa Cup of Nations - Facebook

"Aceasta este o informare privind decizia referitoare la recursul introdus de Federaţia Senegală de Fotbal (FSF) împotriva Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF) şi a Federaţiei Regale Marocane de Fotbal (FRMF)", se precizează într-un comunicat.

"Părţile au fost informate astăzi că decizia TAS va fi pronunţată marţi, 24 noiembrie 2026, în cursul după-amiezii. Numai informaţiile comunicate prin canalele TAS sunt considerate oficiale, iar orice anunţ privind acest caz va fi publicat pe site-ul web al TAS. TAS întrerupe orice comunicare cu mass-media privind această decizie până la anunţul oficial al acesteia."

Acum zece luni, Senegalul a ridicat trofeul de campion după victoria sa (1-0, în prelungiri), la finalul unei finale extrem de haotice, marcată de o întrerupere de zece minute în timpul prelungirilor.

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Pe măsură ce meciul se apropia de final, arbitrul a acordat un penalti marocanilor, stârnind furia delegaţiei senegaleze. Furios, selecţionerul Pape Thiaw a părăsit atunci terenul împreună cu mai mulţi dintre jucătorii săi pentru a-şi manifesta nemulţumirea, refuzând să reia meciul. În cele din urmă, aceştia s-au întors pe teren.

Apoi, Brahim Diaz a ratat lovitura de la 11 metri, executând o lovitură de tip "panenka" uşor prinsă de portarul Edouard Mendy. În prelungiri, Pape Gueye a adus titlul "Leilor din Teranga" cu un şut superb cu stângul.

Pe 17 martie, la două luni după meci, comisia de disciplină a Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF) a acordat în cele din urmă victoria Marocului pe cale administrativă (3-0).

"Juriul de apel al Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF) a decis, în aplicarea articolului 84 din regulamentul Cupei Africii pe Naţiuni CAF (CAN), să declare echipa naţională a Senegalului forfait în finala TotalEnergies CAF Cupa Africii pe Naţiuni Maroc 2025, rezultatul fiind validat cu scorul de 3-0 în favoarea Federaţiei Regale Marocane de Fotbal (FRMF)", a precizat forul într-un comunicat.

Senegalul a sesizat imediat TAS pentru a contesta această decizie.