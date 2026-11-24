Observator a aratăt în exclusivitate cum se cumpără o diplomă de licență adevărată. Una emisă de o universitate acreditată, înregistrată la Ministerul Educației și făcută să treacă orice verificare. Fără examene, fără cursuri, fără să fi văzut vreodată facultatea. Și nu ne-a vândut-o un escroc de cartier. Ne-a vândut-o o profesoară universitară. Predă la ASE, cea mai importantă universitate economică din țară.

Simona Vasilache este una dintre cele mai titrate profesoare universitare din România. Are trei facultăți, două mastere și două doctorate. E profesor la Academia de Studii Economice, cea mai prestigioasă universitate economică din țară. E și medic, economist, filolog, critic literar, membră a Uniunii Scriitorilor din România. E un om care știe exact cât valorează o diplomă.

Reacţia ASE

După difuzarea materialului în Observator, Academia de Studii Economice a venit cu un comunicat prin care îşi exprimă punctul de vedere.

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"Academia de Studii Economice din București este o instituție de învatamant superior prestigioasă, deasupra oricaror suspiciuni de încalcare a eticii academice și care nu poate fi asociată cu practici ilegale privind atribuirea de diplome universitare. În legătură cu ancheta jurnalistică difuzată de Observator (Antena 1) în data de 23.11.2026, Academia de Studii Economice din București precizează că presupusul mecanism de obținere frauduloasă a diplomelor universitare prezentat în material nu are legatură cu conducerea, personalul administrativ sau procedurile academice ale universității noastre. Persoana menționată în reportaj, doamna Vasilache Simona-Nicoleta are și calitatea de cadru didactic titular al ASE, însă contractul său individual de muncă este suspendat, în condițiile legii, încă din 07.05.2024. În prezent, doamna Vasilache Simona-Nicoleta se află în concediu de creștere copil.

Precizăm că, anterior suspendării contractului de muncă, cu privire la persoana în cauză au fost demarate procedurile de cercetare disciplinară, ca urmare a sesizărilor formulate de studenți, referitoare la conduita și etica academică a acesteia. Cercetarea disciplinară este în prezent suspendată, ca urmare a suspendării raporturilor de muncă. De asemenea, ASE a formulat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, în data de 15.10.2024, plângere penală împotriva doamnei Vasilache Simona-Nicoleta pentru săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri, uz de fals și înșelăciune. Ancheta penală se află în curs de desfășurare. Totodată, vă facem cunoscut că, la data de 18.11.2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a comunicat ASE un exemplar al ordonanței de instituire a unor măsuri asiguratorii, ocazie cu care instituția noastră a luat la cunoștință că împotriva doamnei Vasilache Simona-Nicoleta s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită și trafic de influență.

Vă asigurăm că, situația juridică și profesională a doamnei Vasilache Simona Nicoleta, în cadrul ASE, este gestionată cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniu. Academia de Studii Economice din București se delimitează clar și neechivoc de astfel de practici. Simpla afiliere profesională a unei persoane la universitatea noastră nu inseamnă asocierea universității cu presupusele activități penale prezentate în reportaj. În aceste condiții, ASE respinge orice practică de fraudare a actelor de studii și solicită ca prezentarea publică a acestui caz să reflecte cu exactitate contextul în care sunt investigate faptele", se arată în comunicatul ASE.