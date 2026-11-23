Ianis Stoica a calificat-o pe Estrela Amadora în optimile Cupei Portugaliei
Ianis Stoica a calificat-o pe Estrela Amadora în optimile Cupei Portugaliei - CF Estrela da Amadora, SAD - Facebook
Atacantul român Ianis Stoica a marcat golul prin care Estrela Amadora a învins-o pe Portimonense (liga a doua) cu scorul de 1-0, duminică seara, pe teren propriu, succes în urma căruia s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Portugaliei la fotbal.
Jucătorul român, care a debutat luna aceasta în naţionala României, a înscris în min. 62 al partidei şi a fost înlocuit în min. 90.
Stoica are 4 goluri marcate în 11 meciuri în campionat şi un gol în două partide în Cupa Portugaliei.
În optimi, Estrela Amadora o va înfrunta Felgueiras, altă formaţie din liga secundă a Portugaliei.
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