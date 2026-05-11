Doi pasageri, testaţi pozitiv la hantavirus după evacuarea de pe nava de croazieră. În ce stare se află

O franţuzoaică evacuată de pe nava de croazieră MV Hondius a fost testată pozitiv pentru hantavirus, iar starea ei de sănătate s-a agravat peste noapte în spital, a anunţat luni ministrul francez al Sănătăţii. Este al doilea pasager evacuat confirmat cu hantavirus, după ce autorităţile americane au anunţat duminică noapte că unul dintre cei 17 cetăţeni americani transportaţi în Nebraska are şi el hantavirus, însă nu prezintă simptome.

Franţuzoaică infectată face parte din cei cinci pasageri francezi repatriaţi duminică la Paris de pe vas. Ea a început să prezinte simptome în timpul zborului spre capitala Franţei, relatează AP. Starea ei s-a degradat în noaptea de duminică spre luni şi se află în prezent într-un spital de boli infecţioase. Şi autorităţile americane au anunţat ieri că unul dintre cei 17 cetăţeni americani transportaţi în Nebraska a fost testat pozitiv pentru hantavirus, însă nu prezintă simptome.

Pasagerii de pe navă au început să fie repatriaţi duminică în peste 20 de ţări cu avioane militare şi guvernamentale, după ce vasul a ancorat în Insulele Canare. Au fost escortaţi la ţărm, în Tenerife, de personal echipat complet cu costume de protecţie şi măşti respiratorii, iar operaţiunea continuă şi azi.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a recomandat monitorizarea atentă a pasagerilor, iar multe ţări i-au plasat în carantină. Anterior, oficiali ai Ministerului Sănătăţii din Spania, ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi ai companiei de croaziere Oceanwide Expeditions au declarat că niciuna dintre cele peste 140 de persoane aflate în acel moment pe vasul Hondius nu prezentase simptome.

Trei persoane au murit de la începutul focarului, iar alte cinci persoane care părăsiseră anterior nava au fost infectate.

Riscul pentru populaţie este scăzut

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a subliniat că populaţia nu ar trebui să fie îngrijorată de focar. "Acesta nu este un nou COVID. Riscul pentru populaţie este scăzut. Oamenii nu trebuie să se sperie şi nici să intre în panică", a declarat el duminică.

Hantavirusul se transmite de obicei prin excrementele rozătoarelor şi nu se răspândeşte uşor de la o persoană la alta. Totuşi, varianta numită "Andes" (n.r. Anzi) a virusului, identificată în focarul de pe nava de croazieră, ar putea fi transmisă între oameni în cazuri rare. Simptomele apar, de regulă, între una şi opt săptămâni după expunere.

OMS recomandă ca ţările de origine "să asigure monitorizarea activă şi urmărirea medicală a pasagerilor, ceea ce înseamnă controale zilnice de sănătate, fie la domiciliu, fie într-o unitate specializată", a explicat Maria van Kerkhove, principalul epidemiolog al organizaţiei. Mai multe ţări au anunţat că cetăţenii lor evacuaţi vor fi plasaţi sub observaţie medicală.

Georgiana Dulgheru

