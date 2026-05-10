Imagini cumplite în Bihor. O adolescentă care se plimba cu motocicleta este lovită într-o intersecție după ce o mașină îi taie calea. Deşi rănită, un bărbat din autoturism trage de casca fetei și îi mișcă trupul. E deja al doilea caz în mai puţin de o săptămână. Iar asta nu mai ridică doar problema vitezei din trafic, ci și a vitezei de reacție atunci când fiecare secundă contează.

O fracțiune de secundă a fost suficientă ca o adolescentă de 17 ani, aflată pe o motocicletă ușoară, să fie aruncată pe asfalt. Șoferul care i-a tăiat calea intrase pe drumul principal după ce a călcat linia continuă.

Ce a urmat e greu de privit. Un pasager din maşina implicată în accident o apucă pe fată de cască şi trage de ea atât de tare încât îi mişcă tot trupul din loc.

"E periculos să scoţi casca dacă ai văzut că a fost un impact...Putem răspunde penal dacă se demonstrează că am agravat starea iniţială a victimei", a declarat Silviu Teodoru, asistent ambulanţă.

Articolul continuă după reclamă

Diferenţa dintre viaţă şi moarte

Silviu Teodoru știe exact cât de subțire e linia dintre ajutor și greșeală. Asistent pe ambulanță și motociclist, a trecut și el printr-un accident rutier. Spune că instinctul de a interveni rapid poate deveni, paradoxal, cel mai mare risc.

Un scenariu similar a fost surprins recent și în Timiș. O elevă de 16 ani a fost lovită pe trecere de o șoferiță neatentă. După impact, femeia a coborât și a încercat să o ridice de pe asfalt, deși adolescenta era grav rănită.

"Abia după aceea pare să-şi dea seama ce a făcut...În această situaţie, indicat ar fi fost să nu mobilizăm pacientul, deoarece accidentul rutier accident este un factor cauzator de leziuni în tot corpul, mai ales la coloana cervicală", a declarat Cătălina Alexe, paramedic SMURD.

Regula de bază în accidentele grave este simplă, dar esențială: victima nu se mișcă, decât dacă există pericol iminent cum ar fi incendiu. În rest, se așteaptă echipajele specializate.

Un echipaj SMURD ne-a arătat exact cum ar trebui să arate intervenția corectă.

Resuscitarea se face doar dacă victima nu respiră. În rest, orice mișcare greșită poate agrava leziuni ascunse, mai ales la nivelul coloanei. Iar atunci când victima este blocată într-un autoturism, intervenția devine și mai delicată.

O intervenție rapidă poate face diferența dintre viață și moarte. Dar în primele minute după un accident, aceeași grabă poate transforma un rănit într-un pacient fără șanse.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰