Bărbatul care a înjunghiat o fetiță cu o șurubelniță, arestat prevenitv. Copila va sta o lună în spital

O fetiţa de 12 ani din Alba Iulia a fost agresată, vineri, de un vecin, după ce bărbatul se certase cu tatăl victimei. Copila a fost lovită cu o șurubelniță. 

de Redactia Observator

la 11.05.2026 , 11:34
În vârstă de 45 de ani, fără antecedente penale, bărbatul a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor şi lovire sau alte violenţe.

"La data de 08.05.2026, în jurul orei 13:19, în timp ce se deplasa pe bicicletă pe o stradă din mun. Alba Iulia, inculpatul s-a intersectat cu persoana vătămată minoră (în vârstă de 12 ani) care se deplasa tot pe bicicletă, moment în care, pe fondul unui conflict preexistent avut cu tatăl victimei, s-a dus ameninţător spre minoră, a trântit-o de pe bicicletă şi a început să o lovească cu pumnii şi picioarele la nivelul corpului, inclusiv în timp ce victima era căzută la pământ, prinzând-o de păr şi izbind-o cu capul de stâlpul metalic al unui indicator rutier, după care a lovit-o în mod repetat cu o şurubelniţă în zonele toracică şi lombară, iar în final i-a înfipt şurubelniţa în spate în zona lombară, cauzându-i astfel multiple leziuni traumatice - hematoame faciale, plagă penetrantă toracică dreapta cu hemopneumotorace şi plăgi înţepate toracic stâng şi lombar drept, multiple excoriaţii membre superioare şi inferioare, care necesită pentru vindecare un număr de 50-55 zile de îngrijiri medicale, leziunea traumatică toracică punându-i în pericol viaţa", se arată într-un comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Bărbatul, arestat preventiv

Potrivit procurorilor, inculpatul l-a lovit cu pumnul în faţă şi cu şurubelniţa în piciorul stâng şi pe tatăl minorei, care se afla în apropiere şi care a intervenit în apărarea fiicei sale, cauzându-i leziuni traumatice - hematom şi plagă contuză buză superioară, plăgi înţepate gambă stânga şi excoriaţie gambă dreapta, ce necesită pentru vindecare un număr de 8-10 zile de îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost reţinut, iar Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi lovire sau alte violenţe. Ulterior, ca urmare a propunerii formulată de procurorul de caz, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Alba a dispus luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat pe o durată de 30 zile. 

alba iulia bataie agresiune surubelnita
