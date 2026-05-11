Negocierile pentru viitorul premier încep cu o pauză. Întâlnirile cu Nicuşor Dan vor avea loc spre sfârşitul săptămânii, după summitul B9 care are loc la Bucureşti.

Liderii de partid profită de această fereastră de timp pentru negocieri şi pun pe masă variante pentru o nouă majoritate în Parlament. Cel mai devreme această propunere ar veni de la șeful statului la sfârșitul săptămânii, după o altă rundă de negocieri cu liderii fostei coaliții de guvernare. Şi tot săptămâna aceasta vor avea loc negocieri importante, în spatele ușilor închise, între liderii politici, ca mai departe să meargă la președinte pentru alte consultări.

Zelenski vine la Bucureşti pentru Summit-ul B9

România e gazda următorului summit în format București 9 (B9+) pe 13 mai. Nu mai puţin de 7 preşedinţi vor fi prezenţi la Bucureşti, printre care şi Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei şi Alexander Stubb, preşedintele Finlandei, un apropiat al lui Donald Trump.

La Palatul Cotroceni vor veni Gitanas Nausėda (preşedintele Lituaniei), Alar Karis (preşedintele Estoniei), Petr Pavel (preşedintele Cehiei), Edgars Rinkēvičs (preşedintele Letoniei), Peter Pellegrini (preşedintele Slovaciei), Alexander Stubb (preşedintele Finlandei), Volodimir Zelenski (preşedintele Ucrainei), precum şi Mette Frederiksen (premierul Danemarcei).

Pe lângă aceştia, vor mai fi prezenţi la Bucureşti Mark Rutte (secretarul general al NATO)Thomas DiNanno (subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor și securitate internațională), Pål Jonson (ministrul suedez al Apărării), Espen Barth Eide (ministrul de Externe al Norvegiei), Benedikt Árnason (secretarul de Stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei), ambasadorul Nikolay Milkov (reprezentantul Permanent al Republicii Bulgaria la NATO) şi Kissné Hlatki Katalin (ambasadorul Ungariei în România).

Evenimentul va fi co-prezidat de președintele României Nicuşor Dan și de președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, sub tema generală "Delivering More for Transatlantic Security".

Formatul Summit-ului B9 reuneşte state ale NATO de pe Flancul Estic: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Ungaria. Anul trecut formatul a fost extins şi s-a decis să includă şi statele nordice. Ultima dată când un președinte american a participat la un summit B9 a fost în 2023, în Polonia. Atunci, Joe Biden a venit la Varşovia, la un an de război, după ce a fost în vizită la Kiev.

Agenda evenimentului

10:30 - Primirea oficială a şefilor de delegaţie

11:00 - Sesiunea plenară a Summitului - Intervenţii introductive în deschiderea sesiunii plenare din partea Preşedintelui României, Nicuşor Dan, şi a Preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki

14:20 - Fotografie de familie

14:30 - Dejun de lucru

17:00 - Declaraţii de presă comune ale Preşedintelui României, Nicuşor Dan, cu Preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, şi cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte

