Produsul banal care ar putea deveni extrem de scump. Puţini şi-l vor mai permite

O băutură naturală apreciată în întreaga lume ar putea intra în categoria lux, după ce recoltele de fructe din marile regiuni producătoare au scăzut dramatic, din cauza unei boli periculoase. Este vorba de sucul de portocale.

Client într-un supermarket care se uită la o sticlă de suc de fructe - Profimedia

Lumea pierde pe bandă rulantă recoltele de portocale, iar prețul sucului continuă să crească, anunță Bloomberg. În Brazilia, plantațiile celui mai mare exportator de portocale sunt afectate de o boală periculoasă, ceea ce ar putea duce la o scădere cu 13% a recoltei din sezonul 2026-2027.

Sucul de portocale, un produs de lux

Probleme sunt și în Florida, unul dintre principalele centre de producție de portocale din lume. În ultimii trei ani, recolta de acolo a scăzut de aproape 20 de ori.

Articolul continuă după reclamă

Dacă situația nu se schimbă, produsul obișnuit ar putea deveni mult mai scump în toată lumea. Deja prețurile au ajuns la un nivel record, iar experții estimează că evoluția nu se va opri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰