Programul "Noua Casă" nu mai e soluția ieftină de altădată. Dobânzile sunt mari, locuințele s-au scumpit, iar plafonul de 70 de mii de euro a rămas blocat în trecut. Nu mai găseşti un imobil la acest preţ nici în oraşele mici. În aceste condiții, tot mai puțini români accesează programul pentru care statul a alocat 500 de milioane de lei.

Căsătorit şi cu o fetiţă de doi ani, Eduard stă cu chirie la Suceava. De când s-a mărit familia, caută un apartament care să nu coste peste 70.000 de euro - condiţia pentru un avans la credit de doar 5%.

"Sunt foarte interesat de programul ăsta, deoarece este o şansă unică. Cel puţin pentru tineri, la inceput, pentru tineri, pentru familie", a spus Eduard, livrator.

Cum a ajuns pragul de 70.000 de euro depășit chiar și în orașele mici

Problema este că nici în oraşele mici nu se mai găsesc multe apartamente sub 70.000 de euro.

"Dacă vorbim de un apartament într-un bloc bloc 70-80, anul construcţiei, etaj intermediar, ne raportăm la un preţ de 75-90 de mii. Practic, proiectul acesta, Noua Casă avantajează mult mai mult localităţile mai mici şi oraşele mai mici ale Sucevei", a afirmat Lavinia Cristea, reprezentanta unei agenții imobiliare.

"Mai are un singur avantaj clar: avansul mic, ceea ce îi ajută pe cei care nu au economii. Dobânzile sunt variabile, au crescut, ceea ce înseamnă că rata poate creşte de la an la an. Dobânda pentru programul Noua Casă este formată din IRCC şi marja băncii, care începe de la 2%. Dobânda finală ajunge la peste 7,5%", a declarat Irina Ştefan, broker de credite.

"Diferenţa procentuală între creditul noua casă şi creditele ipotecare, undeva la 2,5 - 3%. Degeaba ai un avans mic, dacă rata este mare", a spus Camelia Grădinadiu, consultant bancar.

Cine vrea să cumpere un apartament de 70.000 euro, prin credit, cu rate pe 30 de ani, trebuie să câştige cel puţin 5.700 de lei în mână. În 2015, anul cu cele mai mici dobânzi, era nevoie de un salariu de 3.500 de lei pentru acelaşi împrumut.

Pentru un apartament de aceeaşi valoare cumpărat prin programul Noua Casă, rata lunară este acum 2.528 de lei, faţă de 1.685 prin credit ipotecar. Diferenţa este dată de avans, care, la Noua Casa, e de trei ori mai mic.

Ce mai poți cumpăra în București cu 70.000 de euro

Ce putem găsi în Capitală sub plafonul de 70 de mii de euro? În cel mai bun caz o garsonieră, cum e cea în care mă aflu acum. Este în Bucureşti Sud, într-un bloc nou, la etajul 1. Are o suprafaţă de doar 32 de mp, vine cu finisaje incluse. Preţul final: 69.500 euro.

"Dacă era TVA-ul de 9%, era până în 65 de mii. Deci cu siguranţă am fi avut mai multe locuinţe. Avem locuinţe la 60 de mii plus tva, dar dacă adăugăm tva-ul, depăşesc pragul de 70 de mii", a spus Alexandru Costache, manager proiecte rezidenţiale.

Consultanţii bancari cred că valoarea de 70.000 de euro stabilită de stat pentru un avans mic la Noua Casă ar trebui actualizată. Pentru locuinţele care costă între 70.000 şi 140.000 de euro, avansul este 15%, ca la un credit obişnuit.

"Dacă depăşim plafonul de 70 de mii de euro este clar că ar trebui să ne ducem în direcţia creditului ipotecar standard", a mai spus Camelia Grădinadiu.

Gândit să ajute tinerii să îşi cumpere propria locuinţă, programul Noua Casă este tot mai puţin util pentru aceştia. În 2020 a avut 16.100 de beneficiari, iar anul trecut puţin peste 400.

