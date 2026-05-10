Meterologii anunță vreme instabilă în mare parte din țară, cu înnorări temporar accentuate, averse ce pot avea caracter torențial, descărcări electrice și, izolat, grindină. Cantitățile de apă vor ajunge pe alocuri la 35 l/mp, iar temperaturile se vor încadra între 17 și 26 de grade.

Vremea de mâine 11 mai 2026. Ploi și vijelii în mai multe zone din țară

Cerul va fi variabil, dar cu înnorări temporar accentuate, iar vremea va deveni instabilă în mare parte din țară.

Vremea mâine în țară

Din orele amiezii sunt așteptate perioade cu averse, ce pot avea și caracter torențial, în Banat, Crișana, Maramureș și Oltenia, local în Transilvania și Muntenia, dar și pe arii restrânse în celelalte regiuni.

Pe alocuri vor fi descărcări electrice, iar izolat pot apărea căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi în general de 15–20 l/mp, iar pe suprafețe mici pot depăși 25–35 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, local în regiunile intracarpatice și în sud-est, mai ales în timpul averselor. Dimineața și noaptea, izolat, se va semnala ceață.

Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade, iar minimele între 7 și 15 grade.

Vremea mâine în București

În Capitală, vremea se va încălzi ușor, cu o maximă de 25–26 de grade. Cerul va fi variabil, însă spre seară și în cursul nopții vor apărea înnorări accentuate, averse și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a zilei. Minima nopții va fi cuprinsă între 11 și 13 grade.

Vremea mâine la munte

La munte, vremea va fi instabilă, cu perioade de averse și descărcări electrice, în special în Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali.

Pe creste, vântul va avea intensificări temporare, iar condițiile meteo vor rămâne schimbătoare, cu alternanțe între intervale cu ploi și perioade mai liniștite. Temperaturile vor fi moderate pentru această perioadă.

Larisa Andreescu

