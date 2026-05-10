Vremea de mâine 11 mai 2026. Ploi și vijelii în mai multe zone din țară

Meterologii anunță vreme instabilă în mare parte din țară, cu înnorări temporar accentuate, averse ce pot avea caracter torențial, descărcări electrice și, izolat, grindină. Cantitățile de apă vor ajunge pe alocuri la 35 l/mp, iar temperaturile se vor încadra între 17 și 26 de grade.

de Larisa Andreescu

la 10.05.2026 , 11:54
Vremea Vremea de mâine 11 mai 2026. Ploi și vijelii în mai multe zone din țară - Shutterstock
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cerul va fi variabil, dar cu înnorări temporar accentuate, iar vremea va deveni instabilă în mare parte din țară.

Vremea mâine în țară

Din orele amiezii sunt așteptate perioade cu averse, ce pot avea și caracter torențial, în Banat, Crișana, Maramureș și Oltenia, local în Transilvania și Muntenia, dar și pe arii restrânse în celelalte regiuni.

Articolul continuă după reclamă

Pe alocuri vor fi descărcări electrice, iar izolat pot apărea căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi în general de 15–20 l/mp, iar pe suprafețe mici pot depăși 25–35 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, local în regiunile intracarpatice și în sud-est, mai ales în timpul averselor. Dimineața și noaptea, izolat, se va semnala ceață.

Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade, iar minimele între 7 și 15 grade.

Vremea mâine în București

În Capitală, vremea se va încălzi ușor, cu o maximă de 25–26 de grade. Cerul va fi variabil, însă spre seară și în cursul nopții vor apărea înnorări accentuate, averse și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a zilei. Minima nopții va fi cuprinsă între 11 și 13 grade.

Vremea mâine la munte

La munte, vremea va fi instabilă, cu perioade de averse și descărcări electrice, în special în Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali.

Pe creste, vântul va avea intensificări temporare, iar condițiile meteo vor rămâne schimbătoare, cu alternanțe între intervale cu ploi și perioade mai liniștite. Temperaturile vor fi moderate pentru această perioadă.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu Like

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

vremea temperaturi
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone
Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
Observator » Vremea » Vremea de mâine 11 mai 2026. Ploi și vijelii în mai multe zone din țară
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.