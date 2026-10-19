Apocalipsa vine pe 13 noiembrie, potrivit unui studiu de acum 66 de ani. Ce a prezis un grup de cercetători

Un studiu publicat acum 66 de ani susține faptul că sfârșitul lumii ar putea avea loc în doar câteva săptămâni. Potrivit studiului publicat în 1960 în revista Science, "Apocalipsa" ar avea loc în ziua de 13 noiembrie 2026.

Realizat de fizicianul austro-american Heinz von Foerster, împreună cu cercetători de la Universitatea din Illinois, studiul a analizat tendințele demografice istorice și a ajuns la concluzia că populația mondială creștea într-un ritm hiperexponențial.

"La această dată, populația umană se va apropia de infinit dacă va continua să crească în același ritm ca în ultimele două milenii. Stră-strănepoții noștri nu vor muri de foame. Vor muri striviți de aglomerație", se arată în studiu, potrivit The Independent.

Publicarea studiului a stârnit controverse în rândul demografilor de la acea vreme, însă previziunile sale privind populația globală au rămas corecte până în anii 1990. De atunci, natalitatea a scăzut dramatic, iar estimările recente ale Organizației Națiunilor Unite sugerează că populația mondială va atinge un maxim de aproximativ 10,3 miliarde de locuitori în 2084, înainte de a începe să scadă.

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Această schimbare i-a determinat pe economiștii contemporani să avertizeze că scăderea fertilității ar putea reprezenta o amenințare mai mare pentru societate decât suprapopularea, deoarece ar putea duce la stagnare economică și la o presiune tot mai mare asupra sistemelor de sănătate.

Publicat în plin Război Rece, studiul a apărut într-o perioadă în care îngrijorările privind posibilitatea unei catastrofe care să pună capăt civilizației erau în creștere, fie din cauza epuizării resurselor, fie ca urmare a proliferării armelor nucleare. Șase decenii mai târziu, avertismentele apocaliptice revin în atenţia publicului, pe fondul dezvoltării rapide a capacităților inteligenței artificiale.

Ceasul Apocalipsei indică acum 85 de secunde până la 00:00

Ceasul Apocalipsei (Doomsday Clock), creat în 1947 de publicația Bulletin of the Atomic Scientists, indică în prezent 85 de secunde până la miezul nopții, față de 89 de secunde anul trecut.

Este cea mai mică distanță față de miezul nopții înregistrată vreodată, oamenii de știință de renume mondial atrăgând atenția asupra pericolelor reprezentate de un război global, schimbările climatice și inteligența artificială scăpată de sub control.

"Traiectoria noastră actuală este nesustenabilă", a declarat John Mecklin, redactorul-șef al publicației Bulletin of the Atomic Scientists, în ianuarie, la prezentarea celei mai recente actualizări a Ceasului Apocalipsei.