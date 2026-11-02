Șerpii nu ar fi fost întotdeauna lipsiți de membre. Strămoșii lor, care au trăit în urmă cu aproximativ 160 de milioane de ani, aveau patru picioare, spun oamenii de ştiinţă.

De ce şi-au pierdut şerpii picioarele. Oamenii de ştiinţă au găsit răspunsurile - Profimedia

Specialiştii încearcă să afle ce a determinat dispariția acestora și cum au ajuns reptilele să se adapteze la viața fără membre. Există două teorii principale.

De ce au rămas șerpii fără picioare?

Oamenii de știință susţin că toți șerpii descind dintr-o reptilă care a trăit în urmă cu aproximativ 160 de milioane de ani. Însă acel strămoș avea patru picioare. Ce anume a făcut ca aceste membre să nu mai fie necesare?

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Unii cercetători susțin că lipsa membrelor le-a oferit primilor șerpi un avantaj evolutiv, ajutându-i să se dezvolte în tuneluri subterane înguste, potrivit New York Times. Alții propun o explicație diferită: corpul alungit ar fi evoluat ca o adaptare la deplasarea prin apă.

Fosilele descoperite de-a lungul timpului scot în evidență această dezbatere. În 2015, cercetătorii au analizat modele obținute prin radiografierea urechii interne a unui animal înrudit îndeaproape cu strămoșul șerpilor din zilele noastre. Anatomia acestuia a sugerat că strămoșii șerpilor trăiau în subteran.

„Este dificil de stabilit care au fost condițiile exacte care au determinat evoluția acestui plan corporal”, a declarat Tiago Simoes, biolog specializat în evoluție la Universitatea Princeton.

Cu toate acestea, au fost descoperite și fosile ale unor șerpi primitivi care aveau membre posterioare bine dezvoltate, în calcare de origine marină. Această descoperire sugerează că primii șerpi ar fi putut trăi sub apă.

Aşadar, există două teorii principale: una susține că șerpii au evoluat pentru a se deplasa prin tuneluri subterane înguste, iar cealaltă că forma alungită a corpului le-a oferit un avantaj în mediul acvatic.