O descoperire realizată cu ajutorul inteligenței artificiale ar putea rescrie istoria matematicii. Cercetătorul american Levent Alpoge susține că a găsit soluția unei probleme care le-a dat bătăi de cap celor mai strălucite minți ale lumii, timp de aproape două secole. Demonstrația cuprinde peste 17 milioane de linii de cod, iar specialiștii încearcă acum să înțeleagă rezultatul. Pentru rezolvarea problemei este pusă în joc o recompensă de un milion de dolari.

AI ar fi dezlegat un mister vechi de 167 de ani. Problema pentru care se oferă o recompensă de 1.000.000 $ - Shutterstock

Inteligența artificială ar putea reuși acolo unde generații întregi de matematicieni au eșuat. Levent Alpoge, cercetător în cadrul companiei americane Anthropic, a anunțat că a obținut, cu ajutorul modelului de inteligență artificială Claude, o demonstrație a celebrei ipoteze a lui Riemann.

Formulată în anul 1859 de matematicianul german Bernhard Riemann, problema reprezintă una dintre cele mai mari enigme ale matematicii moderne. În centrul problemei se află numerele prime, adică acele numere naturale mai mari decât 1 care se împart exact doar la 1 și la ele însele. Printre acestea se numără 2, 3, 5, 7, 11 sau 13.

Deși la prima vedere par distribuite fără o ordine precisă, matematicienii au descoperit că există legături profunde între aceste numere și o funcție matematică studiată de Bernhard Riemann în secolul al XIX-lea. Confirmarea ipotezei formulate de acesta ar permite o înțelegere mult mai precisă a modului în care sunt distribuite numerele prime și ar avea implicații importante pentru numeroase cercetări matematice.

Articolul continuă după reclamă

Dificultatea problemei este atât de mare încât Institutul de Matematică Clay a inclus-o, în anul 2000, pe lista celor șapte mari probleme matematice ale mileniului. Pentru rezolvarea fiecăreia dintre acestea a fost stabilit un premiu de un milion de dolari.

Inteligența artificială ar fi găsit soluția, dar oamenii trebuie să o înțeleagă

Ceea ce face descoperirea cu atât mai spectaculoasă este modul în care a fost prezentată. În locul unei lucrări științifice convenționale, cercetătorul a publicat demonstrația sub forma a peste 17 milioane de linii de cod, utilizând sistemul de verificare matematică Lean, potrivit El Pais. Acesta permite verificarea logică, prin intermediul calculatorului, a etapelor unei demonstrații matematice.

Două organizații implicate în dezvoltarea acestui sistem și-au exprimat încrederea în corectitudinea rezultatului. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că verificarea informatică nu înlocuiește pe deplin analiza comunității științifice.

Cercetătorii trebuie să stabilească dacă demonstrația răspunde exact problemei formulate de Riemann și dacă nu se bazează pe ipoteze suplimentare nejustificate.

Controversa celor 250.000 de pagini

Descoperirea anunțată de matematician a dat naștere unor dezbateri aprinse. Inițial, Alpoge a sugerat că o versiune explicativă a demonstrației ar depăși 250.000 de pagini.

Afirmația a fost preluată de presa internațională și a generat numeroase discuții despre limitele inteligenței artificiale.

Ulterior, matematicianul a clarificat că numărul respectiv fusese prezentat în glumă. Acesta nu și-a retras însă afirmația privind rezolvarea problemei.

Dincolo de importanța ipotezei lui Riemann, rezultatul readuce în discuție rolul pe care inteligența artificială l-ar putea avea în marile descoperiri ale omenirii. Dacă demonstrația va fi acceptată, aceasta ar reprezenta nu doar soluționarea unei enigme matematice vechi de 167 de ani, ci și un exemplu remarcabil al capacității oamenilor și a inteligenței artificiale de a colabora pentru rezolvarea unor probleme considerate extrem de dificile.

Până atunci, comunitatea științifică are în față o nouă provocare: să înțeleagă și să valideze în detaliu ceea ce inteligența artificială ar fi reușit să demonstreze.

Premiul de un milion de dolari nu poate fi considerat, deocamdată, câștigat.