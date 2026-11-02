Păsările și liliecii au o speranță de viață mult mai mare decât alte mamifere de dimensiuni similare, dar care îşi trăiesc viaţa exclusiv pe pământ. Deși corpul lor este supus unor solicitări fizice intense pentru a rămâne în aer, specialiştii au descoperit că trăiesc mai mult. Cercetătorii încearcă să înțeleagă de ce capacitatea de a zbura pare să fie asociată cu o viață mai lungă.

De ce trăiesc mai mult animalele care pot zbura. Explicația surprinzătoare - Profimedia

În lumea animalelor, dimensiunea corpului și durata de viață tind să fie corelate: cu cât o specie este mai mică, cu atât trăiește mai puțin. Cu toate acestea, păsările reprezintă o excepție de la această regulă. În general, ele trăiesc de cel puțin două ori mai mult decât mamiferele nezburătoare de dimensiuni similare.

Liliecii, singurele mamifere capabile să zboare cu adevărat, au și ei o speranță de viață de aproximativ 3,5 ori mai mare decât cea a mamiferelor terestre de dimensiuni comparabile.

O posibilă explicație ar fi faptul că zborul le ajută pe aceste animale să scape de prădători. Atunci când o populație se confruntă cu mai puține pericole externe, iar un număr mai mare de indivizi reușesc să supraviețuiască până la maturitate și la vârste înaintate, selecția naturală poate începe să favorizeze animalele ale căror organisme își păstrează funcțiile la un nivel optim pentru mai mulți ani, potrivit New York Times.

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Solicitările fiziologice presupuse de zbor ar fi putut, de asemenea, să exercite o presiune evolutivă asupra păsărilor și liliecilor, determinându-i să dezvolte mecanisme prin care să reducă deteriorarea celulelor și stresul celular.

„Mecanismele de apărare pe care aceste animale le-au dezvoltat pentru a face față zborului le-ar putea ajuta și să îmbătrânească mai lent”, a explicat Katia Renault, doctorandă la Universitatea Harvard, care studiază longevitatea păsărilor și mamiferelor.

Un detaliu interesant este că nu dimensiunea corpului explică singură longevitatea. În mod obișnuit, animalele mai mari trăiesc mai mult decât cele mici, însă păsările și liliecii reprezintă excepții importante de la această regulă. Un studiu a analizat 1.368 de specii de păsări și mamifere: 589 de specii de păsări și 779 de mamifere. Cercetătorii au comparat durata de viață, masa corporală și mai multe caracteristici ecologice. Au ajuns la concluzia că abilitatea de a zbura este cel mai important factor asociat cu o viață mai lungă, după ce au ținut cont de dimensiunea corpului și de înrudirea dintre specii.

Liliacul de 7 grame care trăieşte 40 de ani

Liliecii pot trăi surprinzător de mult pentru dimensiunea lor. Un exemplu este liliacul lui Brandt, o specie care cântărește aproximativ 7 grame și pentru care a fost documentată o longevitate de peste 40 de ani în sălbăticie.

Hibernarea ar putea contribui la longevitatea liliecilor. O analiză a 64 de specii a identificat o asociere între durata mai mare de viață și hibernare, dar și folosirea ocazională a peșterilor. Acestea le pot oferi protecție și le pot ajuta să economisească energie în perioadele dificile.

Zborul nu este însă lipsit de costuri pentru organism. Păsările și liliecii au un metabolism foarte intens, iar efortul presupune un consum ridicat de energie. Tocmai de aceea, cercetătorii încearcă să înțeleagă ce mecanisme biologice le permit să limiteze efectele stresului oxidativ și deteriorarea celulelor asociate metabolismului intens.