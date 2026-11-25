Nava spaţială a NASA, Voyager I, care a fost lansată în 1977, era aproape să fie primul obiect construit de oameni trimis în spaţiu care să parcurgă o distanţă de o zi lumină faţă de Pământ, când a întâmpinat noi probleme de comunicare.

Voyager I, probleme de comunicare înainte de a ajunge la distanţa de o zi lumină faţă de Pământ - Shutterstock

Voyager I, nava spaţială, s-a opit din a mai trimite cercetătorilor date şi informaţii din spaţiu pe 14 noiembrie. Cercetătorii spun că nava trimite acum doar unde radio "goale", fără informaţii, care sunt transmise de instrumentele navei spaţiale, precizează CNN.

Cercetătorii au descoperit problema pe 14 noiembrie, cu cinci zile înainte ca nava spaţială să ajungă la distanţa de o zi lumină faţă de Pământ. O zi lumină reprezintă distanţa pe care o undă radio care călătoreşte cu viteza luminii o pargurge în 24 de ore, aproximativ 24 de miliarde de kilometri.

Folosindu-se de semnalul purtător şi de traiectoria calculată, cercetătorii estimează că Voyager I a parcurs deja distanţa de o zi lumină faţă de Pământ. Pe de altă parte, există îngrijorări faţă de starea în care se află nava spaţială, care a fost lansată în spaţiu în urmă cu 49 de ani, în septembrie 1977.

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Potrivit cercetătorilor, prezenţa semnalului purtător confirmă că computerul de navigaţie păstrează nava pe traiectoria corectă spre Pământ, dar şi că echipamentele de transmisie încă funcţionează. Lipsa comunicării cu pământul arată, însă, cu unul dintre computerele navei, care colecta informaţii din spaţiu, are probleme.

Echipa de cercetători reponsabilă încearcă să remedieze problemele de comunicare dintre ei şi Voyager I, însă distanţa dintre navă şi Pământ face acest lucru să dureze, deoarece comenzile date ajung la computerele navei cu o întârziere de 24 de ore, şi răspunsurile se întorc în alte 24 de ore.

Voyager I a mai întâmpinat astfel de probleme şi în urmă cu trei ani

O eroare asemănătoare a mai avut loc şi în urmă cu exact 3 ani, pe 14 noiembrie 2023, când nava a încetat să trimită date şi informaţii către echipa de cercetători.

Atunci, experţii de la NASA au identificat o problemă cu unul dintre cele trei computere de bord ale Voyager I, care colecta şi împacheta datele ştiinţifce înainte de a le transmite către cercetători.

NASA nu a confirmat că acelaşi computer este sursa problemei şi de această dată, transmite CNN. În octombrie, nava a mai avut o problemă de acest fel, iar comunicaţiile cu echpa NASA s-au oprit pentru două zile.

Experţii nu pot estima nici cât va mai putea rezista nava în spaţiu. Până acum, durata de viaţă i-a fost prelungită cu 3-5 ani, datorită eforturilor echipei de a-i prelungi durata de viaţă. Iniţial, această navă şi geamăna sa, Voyager II, au fost contruite să reziste cinci ani în spaţiu, pentru a explora Jupiter şi Saturn.