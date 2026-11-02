Cu toţii suntem obişnuiţi să asociem broaştele cu culoarea verde, însă sunt anumite specii care uimesc prin coloritul neobişnuit: albastru strălucitor. Broaștele albastre au atras atenția cercetătorilor printr-o culoare neobișnuită, întâlnită la mai multe specii din întreaga lume. Deși nuanța intensă poate părea spectaculoasă, în spatele ei se află mecanisme biologice complexe.

De ce devin unele broaște albastre. Oamenii de ştiinţă au descoperit anomalia - Profimedia

Această culoare obișnuită a broaștelor este rezultatul suprapunerii pigmenților albaștri și galbeni din piele și le ajută pe acestea să se camufleze în mediul înconjurător. Însă, în cazuri rare, natura produce broaște de un albastru strălucitor, care par să nu poată produce în mod corespunzător pigmentul galben.

„Se întâmplă ceva neobișnuit în acel strat galben”, a explicat Rayna Bell, curator al departamentului de herpetologie de la Academia de Științe din California. „Dincolo de asta, toate celelalte aspecte sunt încă întrebări.”

Mutațiile genetice ar putea explica multe dintre aceste cazuri, însă mecanismele exacte sunt încă prea puțin înțelese. Și factorii de mediu, inclusiv anumite carențe alimentare și poluanții chimici, ar putea avea un rol în schimbarea culorii la broaşte, potrivit New York Times. În unele situații, este suficient ca o broască albastră capturată în sălbăticie să petreacă doar câteva săptămâni în apă dulce și curată pentru ca aceasta să își recapete culoarea verde.

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Raritatea fenomenului face dificilă identificarea mecanismului biologic care îl provoacă și este posibil să existe mai multe explicații. „Mecanismul ar putea fi diferit de la un exemplar la altul”, a precizat dr. Bell.

De ce sunt broaștele verzi, de fapt?

Culoarea verde nu este produsă neapărat de un pigment verde. Pielea broaștelor are celule specializate, numite cromatofori, dispuse în straturi:

Xantoforii conțin pigmenți galbeni

Iridoforii reflectă lumina și contribuie la apariția nuanțelor albastre

Melanoforii conțin melanină și influențează intensitatea culorii

Combinația dintre aceste straturi produce aspectul verde caracteristic multor specii de broaște.

Atunci când broaștele nu produc suficient pigment galben sau nu au celulele care îl conțin, culoarea albastră devine vizibilă. Fenomenul este cunoscut drept axantism și poate fi provocat de mutații genetice.

În 2025, un grup de cercetători a lansat proiectul The Blue Frogs Project, prin care folosește fotografii și observații trimise de public pentru a documenta aparițiile broaștelor albastre în diferite regiuni ale lumii.

Nu toate broaștele albastre au însă o anomalie genetică. Există și specii care au în mod natural această culoare, inclusiv unele broaște otrăvitoare din genul Dendrobates.