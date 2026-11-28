La 4 ani după ce NASA a lovit intenționat cu o sondă spațială un asteroid cu diametrul de aproximativ 160 de metri, denumit Dimorphos, pentru a-i modifica traiectoria, oamenii de știință au publicat primele imagini de care arată efectele impactului.

Una dintre laturile asteroidului a fost aplatizată şi prezintă un crater de dimensiunea unui stadion. Sute de fragmente mari de rocă, necunoscute până acum, se află în jurul lui Dimorphos și al asteroidului său, Didymos, care are dimensiuni mai mari.

Imaginile realizate de sonda spațială Hera a Agenției Spațiale Europene (ESA) oferă informații despre ceea ce s-a întâmplat după coliziune. Acestea ar putea ajuta oamenii de știință să dezvolte misiuni mai eficiente pentru devierea asteroizilor periculoși în viitor, potrivit TheGuardian.

"Misiunea DART a NASA a demonstrat că putem schimba orbita unui asteroid. Hera ne arată acum ce s-a întâmplat cu asteroidul în sine. Prin combinarea celor două misiuni, omenirea face un pas decisiv pentru ca devierea asteroizilor să devină o metodă sigură de protejare a planetei noastre", a declarat Ian Carnelli, coordonatorul misiunii Hera din cadrul ESA.

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Care a fost scopul misiunii NASA

Misiunea NASA a avut ca scop testarea unui sistem de apărare planetară care ar putea împiedica omenirea să aibă aceeași soartă ca dinozaurii, în cazul în care un asteroid sau o cometă ar amenința Pământul.

Nici Dimorphos, nici asteroidul mai mare, Didymos, nu reprezentau o amenințare pentru planeta noastră. Însă mișcarea celor două corpuri cerești le-a oferit cercetătorilor posibilitatea de a verifica dacă strategia de deviere a unui asteroid ar putea funcționa.

Pe 26 septembrie 2022, sonda spațială DART, care cântărea aproximativ 500 de kilograme, a lovit asteroidul Dimorphos cu o viteză de peste 20.900 de kilometri pe oră. Impactul a împrăștiat în spațiu un nor uriaș de fragmente de rocă.