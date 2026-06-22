A intrat în vigoare un cod roşu de vijelii violente. Vântul va sufla cu 90 km/h
Furtuna violenta
Adminitraţia Naţională de Meteorologie a emis cun cod roşu de vijelii puternice, ce vizează doup judeţe. este vorba de Caraş-Severin şi Timiş.
În judeţul Caraş-Severin este vizată zona Măureniş. Iar în Timiş, localităţile Recaș, Buziaș, Gătaia, Liebling, Racovița, Topolovățu Mare, Sacoșu Turcesc, Tormac, Voiteg, Birda, Chevereșu Mare, Nițchidorf.
Potrivit meteorologilor, codul roşu este valabil între ora 18:05 şi 19:00. Se vor semnala : Vijelie puternică (peste 90 km/h) averse torențiale care vor acumula peste 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm).