A intrat în vigoare un cod roşu de vijelii violente. Vântul va sufla cu 90 km/h

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Potrivit meteorologilor, codul roşu este valabil între ora 18:05 şi 19:00. Se vor semnala : Vijelie puternică (peste 90 km/h) averse torențiale care vor acumula peste 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm).

În judeţul Caraş-Severin este vizată zona Măureniş. Iar în Timiş, localităţile Recaș, Buziaș, Gătaia, Liebling, Racovița, Topolovățu Mare, Sacoșu Turcesc, Tormac, Voiteg, Birda, Chevereșu Mare, Nițchidorf.

Adminitraţia Naţională de Meteorologie a emis cun cod roşu de vijelii puternice, ce vizează doup judeţe. este vorba de Caraş-Severin şi Timiş.

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