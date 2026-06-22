Evaluarea Naţională a început cu multe probleme la limba română. Subiectele au apărut în spațiul public la 10 minute după start, iar la final, scanarea lucrărilor s-a blocat. Ministerul Educaţiei a încercat să rezolve situația cu cei de la STS, dar asta s-a tradus în câteva ore în plus de așteptare pentru copii și profesori. Colac peste pupăză, elevii susţin că ştiau de pe TikTok un subiect din test.

Rezumatul nu le-a dat bătăi de cap elevilor de clasa a VIII-a, mai ales că mulţi s-au pregătit în weekend după ce TikTok-ul a pariat pe acest subiect.

"Ministerul e prieten cu mine şi mi-a dat aici trei variante. Rezumatul, pagină de jurnal sau narativ", a declarat un utilizator pe TikTok.

"Înainte de toate, nu este Ministerul prieten cu domnișoara. Aş fi crezut dacă ne spunea textul, autorul și așa mai departe, dar astea sunt mici poveşti pentru TikTok și nu le-aş lua în serios", a declarat Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educaţiei.

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Subiectele au ajuns rapid în spaţiul public

Ministerul Educaţiei e îngrijorat însă de alte probleme raportate. Mai exact, subiectele au fost publicate imediat după începerea examenului.

"Din ce am observat, subiectele ajunse în spațiul public au fost prelucrate și a fost eliminat watermark-ul care putea identifica centrul de examen", a mai precizat Sorin Ion.

Iar sistemului de scanare a lucrărilor s-a blocat. Din această cauză, elevii au stat în liceu și... cinci ore. Sindicaliştii se plâng că profesorii au stat... 8 ore!

"Este ora 13, la acest moment avem încărcate peste 108.000 de lucrări, dintre cele peste 140.000 care vor fi încărcate. Nu pot să spun tehnic pentru că este peste competențele mele", a mai spus secretarul de stat.

Două texte la prima vedere la proba de română

Proba la limba română a venit cu două texte la prima vedere: "Mesteceni de hârtie" de Veronica D. Niculescu, una dintre cele mai apreciate voci ale literaturii române contemporane, şi "Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee", de Carmen Strugaru, om de știință pasionat de natură și animale.

"M-a pus în dificultate ultimul subiect deoarece să mă încadrez în numărul de cuvinte", a susţinut un elev.

"Au fost niște chichițe la gramatică, dar chiar a fost ok", a adăugat altă persoană.

Elevii pot alege licee cu programe inspirate din modele internaţionale

"Această generație de elevi a studiat după noua programă școlară încă din clasele primare. Şi mai au un avantaj acești copii. Se pot înscrie la licee care au o programa diferită, inspirată din modele internaționale. Fără niciun profil în clasa a noua", transmite Mădălina Iacob, reporter Observator.

Următoarea probă scrisă va fi miercuri, la matematică, iar primele rezultate se vor publica pe 1 iulie. Admiterea la liceu se face exclusiv pe baza mediei de la Evaluarea Națională.