De la începutul acestui an, 32 de şoferi prinşi de radar au gasit aceeaşi scuză: "nu eu conduceam, ci soţia". Partenerele de viaţă sunt dispuse, de cele mai multe ori, să-si sacrifice permisul.

Numai că strategia folosită de mulţi nu păcăleşte sistemul e-SIGUR: radarele văd totul, de la viteză, până la faţa şoferului.

Cel mai bine, atunci cand vedem radarul si stim că am apăsat prea tare pedala de acceleratie, ar fi să zâmbim! Măcar să iesim bine in fotografie. Pentru că aparatul este atat de performant încât face fotografii clare de la 150 de metri iar viteza o măsoară de la peste un kilometru.

Au dat vina pe soţie

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Procedura e simplă, dar fără cale de scăpare: pe trepied, poliţistul setează limita legală de viteză a tronsonului, radarul înregistrează automat fiecare depăşire, iar imaginile ajung direct în baza de date a sistemului e-SIGUR. De aici, Şoferii primesc acasă notificări prin care sunt obligați să declare, în scris, cine se afla, de fapt, la volan. Cine are de gând să încalce legea trebuie să stie ca verificarea nu se face doar după gen, avertizează politiştii.

"Inclusiv dacă proprietarul autovehicului înregistrat este o persoană de sex masculin, iar acesta declară că la momentul înregistrării abaterii respective, autoturismul a fost condus de către o altă persoană tot de sex bărbătesc, în urma verificării, se poate identifica dacă persoana transmisă că ar fi condus autoturismul la momentul respectiv este una și aceeași cu cea din datele transmise", a declarat Radu Gâtan, director adjunct direcţia rutieră.

Cei care mint in declartie riscă dosar penal pentru fals, faptă care se pedepseste inclusiv cu inchisoare, de la 2 luni la 3 ani

"În loc de o amendă simplă te trezești cu ditamai dosarul penal și trebuie să mergi să dai cu subsemnatul și tu și soția și alte persoane dacă sunt folosite", a declarat Cătălin Crăciunescu, avocat.

De la începutul anului, sistemul E Sigur a inregistrat 51.000 de depăşiri de viteză. Cele mai multe, sub 20 km/h peste limită. Totuşi, 120 de șoferi au fost prinși cu 50 km/h în plus, iar cinci, cu 70 km/h peste limita legală.