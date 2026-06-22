Zi decisivă pentru Guvernul Veştea. După audieri maraton, care s-au lăsat cu certuri şi avize negative, în această seară, la ora 21.30, urmează votul. Trecerea noului guvern depinde însă de AUR. George Simion i-a cerut premierului desemnat să îl caute pentru negocieri. Adrian Veştea s-a conformat!

Deocamdată, calculele de pe hârtie nu se potrivesc cu cele din Parlament.

Structura Parlamentului arată astfel: PSD – 127 de parlamentari, AUR – 90, PNL – 76, USR – 59, UDMR – 31, minorităţile – 17, Uniţi pentru România – 15, SOS România – 15, neafiliaţi – 23 şi grupul PACE – 11.

PSD + SOS, POT, PACE şi Uniţi pentru România + minorităţi şi neafiliaţi = 208. Necesarul minim: 233.

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Soarta guvernului, în mâinile AUR

Soarta Guvernului stă în mâinile AUR , iar George Simion a lansat o provocare premierului desemnat, dar si presedintelui.

"Îl aşteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veştea, îl aşteptăm pe domnul Nicuşor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, de voturile aur, dacă sunt bune sau nu sunt bune. Să zică dacă parlamentarii aur mai sunt extremişti, că am văzut că în ultimele săptămâni şi luni am fost... patrioţi, nu? Noi ne considerăm foarte pro-occidentali", a declarat George Simion, preşedintele AUR.

Premierul desemnat, Adrian Veştea, a negociat în această seară cu liderul AUR, George Simion. Asta chiar dacă şeful statului spunea recent că AUR este un partid extremis şi anti-occidental. Mai mult decât atât, preşedintele Nicuşor DAn a garantat în luna mai că nu va accepta un cabinet instalat în funcţie cu susţinerea partidului lui George simion. Surse politice spun că Adrian Veştea are nevoie de peste 40 din partea senatorilor şi deputaţilor AUR, pentru ca Guvernul său să treacă de votul de investire din Parlament.

Guvernul Veştea va trece doar dacă jumătate din parlamentarii AUR vor vota cot la cot cu PSD, în condiţiile în care nu vor exista voturi în unanimitate din partea partidelor de extremă dreaptă.

"Este nevoie de voturile partidului AUR pentru susţinerea unui Guvern, pentru a scoate ţara din criză, pentru a scăpa de Bolojan. Această guvernare, cu un premier care nu a venit să ne ceară susţinerea, nu va beneficia de susţinerea parlamentarilor AUR", a declarat George Simion, preşedintele AUR.

Până la vot, audierile miniştrilor desemnaţi au început cu scântei. "Haideţi să vă explic...Dumneavoastră patru ani aţi fost o catastrofă pentru Agricultură!", s-a spus în comisie agricultură.

Plan de guvernare, reluat

Propus acum din nou, fostul ministru al Agirculturii, Florin Barbu a fost acuzat că a venit cu acelaşi plan de guvernare din programul lui Ilie Bolojan.

"Atunci când ești analfabet în economie, așa cum este domnul Bolojan, ar trebui să mergi acasă. Şi lucrul acesta se va întâmpla astăzi. Programul pe care l-am făcut împreună şi nu l-a făcut domnul Bolojan. L-am făcut noi toţi, aici, în comisia de Agricultură, toate partidele politice", a declarat Florin Barbu, ministrul propus la Agricultură.

Unul din liderii PSD Buzău, Romeo Lungu, este propus să conducă ministerul Dezvoltării. Fost arbitru de fotbal, deputatul a mărturirsit că a aflat aseară că ar putea fi ministru

"Am aflat aseară în cadrul comitetului politic naţional. Am fost propus din partea PSD. Am stat aseară, am citit, m-am documentat, dar foarte multe probleme din adminsitraţia publică, cât şi cu proiectele naţionale le ştiu", a declarat Romeo-Daniel Lungu, ministrul propus al Dezvoltării.

Romeo Lungu nu a obtinut vot de trecere in comisii, dar avizul este consultatv, asa ca va ramane pe lista cabinetului Vestea. Parlamentarii AUR, PNL si UDMR nu au votat in comisii, au participat la audieri, dar au ieşit din sală în momentul votului.

Din cabinetul Vestea fac parte fosti si actuali ministri. Alexandru Rogobete, la Sănătate, Florin Barbu, la Agricultură, Monica Anisie la Educaţie. Sorin Cîmpeanu este propus pentru Apărare. O supriză apare le Eonomie, unde este desemnat Marian Bârhgău, fost director general al Administrației Străzilor București şi fost consilier al lui Nicuşor Dan.

Dialog reporter-Ministrul propus al Economiei: Cum vedeţi faptul că aceşti membri din partidul AUR au ieşit de fiecare dată când s-a strigat votul în aceste comisii?

- Nici nu am fost atent, sincer să vă spun, dacă au ieşit sau nu au ieşit. Am văzut că au pus inclusiv întrebări. Nu vreau să mă pronunţ asupra partidelor. Sunt independent.

Priotăţile Cabinetului Vestea sunt creşterea pensiilor, reducerea perioadei de şomaj şi salarizarea unitară în sistemul bugetar. Dacă Guvernul Veştea trece cu voturile AUR, specialiştii atrag atenţia că este pentru prima dată când un Guvern este învestit cu ajutorul extremei drepte...în ultimii 90 de ani.

Miniştrii propuşi

Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL)

Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)

Diana Morar – vicepremier (independent)

Luca Niculescu – ministru de Externe (independent)

Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent)

Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)

Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)

Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)

Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)

Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)

Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)

Alexandru Rogobete - ministru al Sănătăţii (PSD)

Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)