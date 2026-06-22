Cod galben şi cod portocaliu de furtuni. Ploi torenţiale, vijelii şi grindină în mai multe zone din ţară
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis luni mai multe avertizări de vreme severă pentru mai multe zone din ţară. Sunt aşteptate averse torenţiale, rafale puternice şi grindină.
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, o atenţionare cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, valabilă pe 22 iunie, între orele 12:00 şi 21:00.
Cod galben de vreme rea
Potrivit meteorologilor, la început în zona de munte, apoi în Banat, Crişana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei şi nord-vestul Munteniei vor fi perioade cu averse torenţiale, frecvente descărcări electrice şi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50-70 km/h. Pe arii restrânse sunt posibile vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni, de 1-3 cm.
Cantităţile de apă vor ajunge local la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăşi 30-40 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.
ANM a emis şi o a doua avertizare cod galben, valabilă marţi, 23 iunie, între orele 12:00 şi 21:00. De această dată, zonele vizate sunt muntele, sudul Banatului, vestul şi nordul Olteniei, unde vor fi din nou averse torenţiale, descărcări electrice, rafale de 50-70 km/h, vijelii şi grindină.
Cod portocaliu de ploi şi furtuni
În paralel, meteorologii au emis şi un cod portocaliu nowcasting pentru judeţul Alba, valabil luni, între orele 12:55 şi 13:45. Sunt vizate localităţile Ighiu, Galda de Jos, Meteş, Stremţ, Bucium, Cricău, Mogoş, Întregalde, Râmeţ şi Ponor.
În aceste zone se vor semnala averse torenţiale care pot acumula 25-40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 70-90 km/h şi grindină de medii dimensiuni, de 2-3 cm.