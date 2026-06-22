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Cod galben şi cod portocaliu de furtuni. Ploi torenţiale, vijelii şi grindină în mai multe zone din ţară

Cod galben şi cod portocaliu de furtuni. Ploi torenţiale, vijelii şi grindină în mai multe zone din ţară - Shutterstock Galerie (3)
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Larisa Andreescu | Timp citire: 2 minute
Publicat la 22.06.2026, 13:21 | Modificat la 22.06.2026, 13:26

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis luni mai multe avertizări de vreme severă pentru mai multe zone din ţară. Sunt aşteptate averse torenţiale, rafale puternice şi grindină.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, o atenţionare cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, valabilă pe 22 iunie, între orele 12:00 şi 21:00.

Cod galben de vreme rea

Potrivit meteorologilor, la început în zona de munte, apoi în Banat, Crişana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei şi nord-vestul Munteniei vor fi perioade cu averse torenţiale, frecvente descărcări electrice şi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50-70 km/h. Pe arii restrânse sunt posibile vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni, de 1-3 cm.

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Cantităţile de apă vor ajunge local la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăşi 30-40 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.

ANM a emis şi o a doua avertizare cod galben, valabilă marţi, 23 iunie, între orele 12:00 şi 21:00. De această dată, zonele vizate sunt muntele, sudul Banatului, vestul şi nordul Olteniei, unde vor fi din nou averse torenţiale, descărcări electrice, rafale de 50-70 km/h, vijelii şi grindină.

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Cod portocaliu de ploi şi furtuni

În paralel, meteorologii au emis şi un cod portocaliu nowcasting pentru judeţul Alba, valabil luni, între orele 12:55 şi 13:45. Sunt vizate localităţile Ighiu, Galda de Jos, Meteş, Stremţ, Bucium, Cricău, Mogoş, Întregalde, Râmeţ şi Ponor.

În aceste zone se vor semnala averse torenţiale care pot acumula 25-40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 70-90 km/h şi grindină de medii dimensiuni, de 2-3 cm.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu
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