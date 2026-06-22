Administraţia Naţională de Meteorologie a emis luni mai multe avertizări de vreme severă pentru mai multe zone din ţară. Sunt aşteptate averse torenţiale, rafale puternice şi grindină.

Cod galben şi cod portocaliu de furtuni. Ploi torenţiale, vijelii şi grindină în mai multe zone din ţară - Shutterstock

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, o atenţionare cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, valabilă pe 22 iunie, între orele 12:00 şi 21:00.

Cod galben de vreme rea

Potrivit meteorologilor, la început în zona de munte, apoi în Banat, Crişana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei şi nord-vestul Munteniei vor fi perioade cu averse torenţiale, frecvente descărcări electrice şi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50-70 km/h. Pe arii restrânse sunt posibile vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni, de 1-3 cm.