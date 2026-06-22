Val de caniculă şi de tragedii în vestul Europei. În Austria, un român şi-a pierdut viaţa, sub ochii soţiei şi copiilor, după ce a intrat în apă pentru a se răcori. Şi în Franţa, s-au înecat 13 oameni, dintre care 2 adolescenţi. În mai multe ţări de pe continent au fost emise coduri roşii de temperaturi extreme. Până şi în Marea Britanie meteorologii au anunţat că temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade celsius. Canicula ajunge şi la noi, dar spre finalul lunii iunie.

Românul, de 39 de ani, s-a înecat în apele Dunării, în una dintre cele mai populare staţiuni de agrement din Austria. Bărbatul a intrat în apă pentru a se răcori, în timpul celui mai călduros weekend din acest an, însă a dispărut sub ochii apropiaţilor.

"S-a înecat în zona ştrandului de la Dunăre, chiar sub ochii familiei sale, soţiei şi celor doi copii. Martorii au acţionat imediat şi, bineînţeles, au alertat autorităţile", spune Maibritt Egger, reporter OE24.

Însă fără succes, medicii nu l-au mai putut salva.

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Ana Maria, soţia românului, a postat un mesaj emoţionant pe Facebook:

"Eram fericiţi cu 5 minute înainte de tragedie. M-ai lăsat pe mine si pe copii să trăim fără tine, într-o fracţiune de secundă. Am incercat, viaţa mea, să te ajut, dar nu am reuşit", a scris Ana Maria.

Sotia şi cei doi copii au primit ajutor psihologic de la autorităţile din Austria.

Franţa este în stare de alertă: jumătate din ţară se află sub cod roşu de caniculă, iar cealaltă jumătate sub cod portocaliu. Aproape 53 de milioane de oameni sunt afectaţi de valul de căldură. Autorităţile au decis să închidă aproape 850 de şcoli şi au scurtat programul în alte 1800. Ca să se răcorească, francezii au găsit soluţia: fac baie in râurile care străbat oraşele.

De la distracţie la tragedie s-a ajuns rapid. În ultimele zile, 13 oameni s-au înecat, printre care și doi adolescenți de 13 şi 17 ani. În Lyon, autoritățile au deschis porţile muzeelor cu aer condiționat pentru a proteja populația.

Şi în Italia este cod roşu de caniculă, iar temperatura a trecut mult peste media perioadei. În centrul ţării, mercurul din termometre a urcat până la 39 de grade Celsius. În Milano, oamenii şi-au găsit refugiu în parcuri şi pe malul lacurilor.

Căldură sufocantă şi în Spania, unde temperatura a ajuns 40 de grade Celsius, cu aproape 10 grade peste media lunii iunie.

"E groaznic, abia aștept să ajung în locuri răcoroase, cu bere și apă rece. E oribil, căldura asta e insuportabilă", spune un localnic.

Odată cu canicula apar şi incendiile de vegetaţie. Un focar care a distrus peste 45 de hectare a apărut deja la graniţa cu Portugalia. Şase brigăzi de pompieri fac eforturi să ţină flăcările sub control.

Valul de căldură ajunge şi la noi în ultimele zile ale lunii iunie, canicula va cuprinde cea mai mare parte a ţării. Până atunci, în următoarele zile sunt anunţate furtuni.