Staţia de metrou inundată de potopul din Bucureşti s-a redeschis după 28 de ore, dar angajaţii avertizează: călătorii nu sunt în siguranţă - sunt infiltrații de apă în zeci de puncte. Între timp, vijeliile au lovit multe zone din ţară, au inundat străzi şi au luat pe sus acoperişuri.

În Dâmboviţa, vijelia a măturat tot în cale în plin cod portocaliu.

În Tulcea, o avertizare de furtună extremă de scurtă durată a adus apă de jumătate de metru pe străzile din centrul oraşului. Şoferii prinşi în trafic au rămas cu maşinile stricate.

Oraşul Piteşti a intrat sub ape după o furtună care a durat zeci de minute. Multe străzi s-au umplut cu apă până la refuz.

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"Nu ştiam dacă ajunge la motor, dacă rămân cu maşina aici, dacă blochez strada. Mi s-a părut destul de periculos", a declarat un şofer.

"Mai era o baltă mai în faţă şi mi s-a spart şi bara", a adăugat un alt conducător auto.

Rafale de peste 70 de kilometri pe oră au smuls acoperişuri

Unde nu a plouat cu găleata, necazurile au venit aduse de vânt. Rafale de peste 70 de kilometri pe oră au smuls acoperiş după acoperiş la Drobeta-Turnu Severin.

"L-am auzit când l-a luat şi a picat pe maşină", a povestit un martor.

Fenomene extreme ar putea lovi trei sferturi de ţară până la noapte. Ne aşteptăm la vijelii şi grindină de mărime mare.

Peste 7 milioane de litri de apă, scoşi din staţia Piaţa Victoriei 2

La Bucureşti, furtunile au dat, însă, timp armatei să scoată cei peste 7.000.000 de litri de apă care au inundat staţia Piaţa Victoriei 2.

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Angajaţii de la metrou vor căuta acum breşele prin care apa a ajuns în subteran şi a inundat staţia de metrou în timpul furtunii de acum două nopţi.

"De departe, evenimentul cu cea mai mare complexitate s-a desfăşurat aici, la staţia de metrou Piaţa Victoriei. Nu am mai avut o astfel de intervenţie, de o asemenea amploare", a precizat Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU Bucureşti-Ilfov.

Sindicaliştii avertizează asupra riscului unor noi incidente

Cu aproape 40 de milioane de călătorii în primele patru luni, metroul este preferatul bucureştenilor. Sindicaliștii avertizează, însă, că un incendiu ca cel de ieri din staţia Universitate ar putea apărea în alte zone din cauza apei care se infiltrează în tuneluri.

"În fiecare zi vă puteţi aştepta la un incident. Umiditate excesivă... sunt anumite zone, Tineretului, Aurel Vlaicu, avem vreo 3.000 şi ceva de izolatori, oricând poate ceda unul", a punctat Marian Artimon, sindicalistul-şef de la Metrorex.

Pe internet, glumele au curs ca apa la metrou. David Popovici în bazinul de la Piaţa Victoriei şi plimbările cu vaporaşul în staţia de lângă guvern au devenit imagini virale.