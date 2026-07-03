Temperaturi peste valorile normale la început de august. Prognoza pe următoarele patru săptămâni

Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale în cea mai mare parte a țării, mai ales în regiunile vestice, spre finalul lunii iulie și începutul lunii august. În același timp, sunt aşteptate precipitaţii deficitare în mai multe zone ale României.

Săptămâna 06.07.2026 - 13.07.2026

Valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât cele specifice acestei săptămâni în jumătatea estică a țării, iar în rest vor fi, în general, apropiate de normal. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa, în general, în jurul valorilor normale.

Săptămâna 13.07.2026 - 20.07.2026

Articolul continuă după reclamă

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, în special în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 20.07.2026 - 27.07.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, mai ales în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale pentru acest interval.

Săptămâna 27.07.2026 - 03.08.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice acestei săptămâni pe întreg teritoriul României, în special în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în zonele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.