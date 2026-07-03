Toiul verii împarte ţara între temperaturi caniculare şi vijelii violente. Nu e zi ca meteorologii să nu emită noi avertizări de fenomene extreme. La Braşov, de exemplu, o ploaie torenţială de câteva zeci de minute a paralizat întregul oraş. O ambulanţă cu pacient a rămas blocată după ce şoferul a încercat să traverseze o zonă inundată. Salvatorii au avut nevoie, la rândul lor, de ajutor.

Cu sirenele pornite, şoferul ambulanţei a crezut că poate traversa marea de la munte. Îl păcăliseră alţi şoferi ce reuşiseră să străbată apa adâncă de peste jumătate de metru. Sătui să tot aştepte ajutor, alţii au descoperit reţeta perfectă pentru a deveni virali. În capcana de sub pasajul de lângă Gara Braşov au picat mai mulţi şoferi prea încrezători în performanţele maşinilor lor.

Luna iulie va continua cu temperaturi mai mari decât normalul

Ruperea de nori de câteva zeci de minute a înecat oraşul. Canalizarea a cedat pe multe şosele şi bulevarde importante. "Apa având un metru cel puţin, a tras apă, s-a gripat motorul, am rămas aici. Acum aştept să vină cineva să mă tracteze. M-au păcălit şi alţii care au reuşit să treacă şi eu am rămas aici. Şi eram în maşină cu soţia, un bebeluş de 2 luni şi fetiţa de 9 ani pe care le-au evacuat pompierii pe geam", spune un şofer.

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Norii nu au ocolit nici litoralul. 7 staţiuni au fost sub cod roşu de vreme rea. Pe faleza din Năvodari, turiştii au dat adevărate probe de echilibristică. Luna iulie va continua cu temperaturi mai mari decât normalul, iar furtunile vor fi şi ele pe măsură. Meteorologii anunţă vijelii puternice şi săptămâna viitoare.