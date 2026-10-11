Cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindină în trei județe din țară. Localitățile vizate
Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice frecvente, vijelii și grindină în mai multe localități din județele Alba, Mureș și Sibiu. Cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat, iar vântul va avea intensificări de până la 70 km/h.
Potrivit avertizării meteorologice, sunt prognozate averse torențiale care vor acumula 20-30 l/mp, însoțite de frecvente descărcări electrice și grindină. Vântul va avea intensificări de 55-70 km/h, care pot lua aspect de vijelie.
Localitățile vizate de avertizarea meteorologică
În județul Alba, sunt vizate localitățile Jidvei, Șona, Valea Lungă, Cetatea de Baltă și Fărău.
În județul Mureș, avertizarea vizează localitățile Târnăveni, Iernut, Adămuș, Mica, Gănești, Bahnea, Ogra, Băgaciu, Cuci, Cucerdea, Ațintiș și Bichiș.
În județul Sibiu, fenomenele meteorologice sunt prognozate în localitățile Bazna și Blăjel.