Vremea se menţine rece şi predominant închisă în cea mai mare parte a ţării, cu ploi, lapoviţă şi ninsori în mai multe regiuni. La munte, stratul de zăpadă va ajunge la 10-15 centimetri, iar vântul va sufla cu putere, cu rafale de peste 80-90 km/h. Meteorologii avertizează că există şi risc de polei, în special în sud-vestul, centrul şi nord-estul ţării. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 2 şi 10 grade, cu valori uşor mai ridicate în regiunile sud-estice.

Vremea la noapte

Vremea va fi rece. Cerul va avea înnorări în jumătatea de vest a țării și va fi variabil în restul teritoriului. Vor fi precipitații slabe (sub 5 l/mp), mai ales sub formă de ploaie local în Banat, mixte pe arii restrânse în Crișana și Oltenia, iar în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, precum și în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali vor predomina ninsorile (cu depunere de strat de zăpadă 1...4 cm). Izolat, mai ales în sud-vest vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, cu viteze de 50...70 km/h, în timp ce în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși 80...90 km/h. Temperaturile minime se vor situa între -8 și 2 grade, cu valori mai mari în Dealurile de Vest, până spre 4...5 grade.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 26 noiembrie în ţară

Vremea va fi predominant închisă și temporar vor fi precipitații în extidere în cea mai mare parte a țării, iar mai ales în vest și sud-vest, local se vor acumula cantități de apă de 15...30 l/mp. Vor fi mai ales ploi, dar la începutul zilei în dealurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei, iar mai ales seara și noaptea în jumătatea de nord a Moldovei și estul Transilvaniei, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune un strat de zăpadă de 2...7 cm. La munte, pe parcursul zilei vor predomina ninsorile îndeosebi la altitudini de peste 1400 m și se va depune un strat de zăpadă, de 2...8 cm, iar în vestul Carpaților Meridionali, local în jurul a 10...15 cm, în timp ce noaptea, vor fi ploi și doar pe creste va mai ninge. Vor fi depuneri de polei cu o probabilitate mai mare în sud-vest, centru și nord-est și în zonele de munte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua în sudul Banatului cu viteze de 50...70 km/h, trecător și în sudul Transilvaniei și Dobrogea (rafale de 40...45 km/h), iar în Munții Banatului și în Carpații Meridionali rafalele vor depăși 80...90 km/h, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 10 grade, ușor mai ridicate în sud-estul extrem spre 12...13 grade, iar cele minime se vor situa între -2 și 9 grade. Izolat mai ales noaptea se va forma ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 26 noiembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi închisă și trecător, după-amiaza și noaptea, va ploua slab (cantități de apă de 1...3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar cea minimă de 1...3 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi închisă şi rece, cu temperaturi maxime de 2 grade. Ploile vor reveni de mâine, iar vântul va sufla slab şi izolat.

Vremea de mâine 26 noiembrie la munte

Vremea va fi predominant închisă și temporar vor fi precipitații în extindere, iar mai ales în masivele vestice și sud-vestice, local se vor acumula cantități de apă de 15...30 l/mp. Pe parcursul zilei, vor predomina ninsorile îndeosebi la altitudini de peste 1400 m și se va depune un strat de zăpadă, de 2...8 cm, iar în vestul Carpaților Meridionali, local în jurul a 10...15 cm, în timp ce noaptea, vor fi ploi și doar pe creste va mai ninge. Vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua în Munții Banatului și în Carpații Meridionali, unde rafalele vor depăși 80...90 km/h, viscolind ninsoarea. Valorile termice vor marca o creștere față de ziua precedentă