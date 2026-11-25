Au apărut imagini cu momentul în care biciclistul este surprins şi lovit în plin de tramvai. Din imagini se vede cum acesta pătrunde în intersecţie pe culoarea roşie şi este surprins de mijlocul de transport în comun.

Şi-a dat seama de pericol şi a încercat să coboare de pe bicicletă, dar impactul nu a mai putut fi evitat. După zeci de minute, bărbatul a fost scos, însă rănile erau incompatibile cu viaţa.

Identitatea victimei nu a fost stabilită până în prezent. Conducătorul tramvaiului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii accidentului și identificării victimei.

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Ce spun poliţiştii

În această seară, 25 noiembrie 2026, în jurul orei 19:55, pe bulevardul Republicii din municipiul Timișoara, la intersecția cu strada Regele Ferdinand I, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un tramvai și un biciclist.

În urma impactului, biciclistul a rămas prins sub tramvai, acesta fiind victima accidentului. Identitatea sa nu a fost stabilită până în prezent.

Conducătorul tramvaiului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Traficul rutier se desfășoară normal.